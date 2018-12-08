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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

فلاحت پیشه در حاشیه کنفرانس روسای مجالس:

تخصیص بودجه نامناسب به مناطق مرزی منجر به حوادث تروریستی می‌شود

تخصیص بودجه نامناسب به مناطق مرزی منجر به حوادث تروریستی می‌شود

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بازدید هیاتی از کمیسیون امنیت ملی از منطقه چابهار خبر داد و گفت: اگر در مناطق مرزی بودجه خوبی تخصیص ندهیم، کشورمان دچار آسیب‌های عدیده‌ای می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله فلاحت پیشه در حاشیه دومین کنفرانس روسای مجالس شش کشور برای مقابله با تروریسم، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی حادثه تروریستی اخیر چابهار، روز سه شنبه هفته جاری هیاتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به چابهار می روند تا از این منطقه بازدید کنند.

وی ادامه داد: قصد ما این بود که زودتر از این منطقه بازدید کنیم اما به دلیل این کنفرانس و همچنین برنامه بازدید از آب سنگین اراک در روز یکشنبه، این بازدید به روز سه شنبه هفته جاری موکول شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه دولت باید در بودجه مناطق مرزی تجدیدنظر کند، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر تنها یک پنجم از کل نیاز مرزی ما، بودجه برای این بخش در نظر گرفته شده است و باید دولت در این مسئله تجدیدنظر کند.

فلاحت پیشه بیان کرد: حادثه‌های تروریستی اتفاق افتاده مانند اتفاقی که در چابهار رخ داد، نشان می‌دهد که اگر در این بخش‌ها بودجه خوبی تخصیص ندهیم و کوتاهی شود، کشورمان دچار آسیب‌های عدیده‌ای خواهد شد.

کد مطلب 4479115
زهرا علیدادی

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