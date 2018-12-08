به گزارش خبرنگار مهر، حشمتالله فلاحت پیشه در حاشیه دومین کنفرانس روسای مجالس شش کشور برای مقابله با تروریسم، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی حادثه تروریستی اخیر چابهار، روز سه شنبه هفته جاری هیاتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به چابهار می روند تا از این منطقه بازدید کنند.
وی ادامه داد: قصد ما این بود که زودتر از این منطقه بازدید کنیم اما به دلیل این کنفرانس و همچنین برنامه بازدید از آب سنگین اراک در روز یکشنبه، این بازدید به روز سه شنبه هفته جاری موکول شد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه دولت باید در بودجه مناطق مرزی تجدیدنظر کند، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر تنها یک پنجم از کل نیاز مرزی ما، بودجه برای این بخش در نظر گرفته شده است و باید دولت در این مسئله تجدیدنظر کند.
فلاحت پیشه بیان کرد: حادثههای تروریستی اتفاق افتاده مانند اتفاقی که در چابهار رخ داد، نشان میدهد که اگر در این بخشها بودجه خوبی تخصیص ندهیم و کوتاهی شود، کشورمان دچار آسیبهای عدیدهای خواهد شد.
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