به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا تاملی پیش از ظهر شنبه در مراسم جشن روز دانشجو در اردستان اظهار داشت: مراسم ۱۶ آذر فرصت مناسبی است تا با تجلیل دانشجویان، از رسالت دانشجو و اهداف آنها یادی کنیم.

وی افزود: همواره مبارزه با استبداد از طرفی و مبارزه با رژیم سلطه در ابعاد بین المللی برای جریان دانشجویی یک الویت تعیین کننده محسوب می شود.

فرماندار اردستان ابراز داشت: جریان دانشجویی از ابتدای تشکیل آن در کشور همواره سمبل و پیشقراول آزادی خواهی، عدالت طلبی، نفی سلطه و مبارزه با استبداد و استکبار بوده است.

در ادامه این جلسه رئیس دانشگاه پیام نور اردستان اظهار داشت: مخالفت دنیای استکبار با ایران تازگی ندارد و در چنین وضعیتی و در میانه این همه مخالف، کشور ما به پیشرفت خود ادامه داده است.

ابراهیم ایرج پور با اشاره به تاریخچه نامگذاری روز دانشجو افزود: با اعتراض دانشجویان به دیدار رسمی ریچارد نیکسون معاون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده آمریکا و همچنین از سرگیری روابط ایران با بریتانیا در سال ۳۲ سه نفر از دانشجویان به شهادت رسیدند و بر این اساس ۲۴ آذرماه روز دانشجو نامگذاری شد.

وی با بیان اینکه سرانه دانشجو در ایران بیشتر از بسیاری از نقاط دنیاست، تصریح کرد: کشور ایران با دو هزار و ۸۰۰ واحد دانشگاهی در این زمینه از اروپا جلوتر است.

رئیس دانشگاه پیام نور اردستان بیان داشت: قشر دانشجو می تواند در پیشبرد کشور تاثیرگذار باشد به شرطی که اولویت آنها مباحث علمی قرار گیرد و در این زمینه مسئولان نیز فعالیت های فرهنگی خوبی را برنامه ریزی کنند.

دانشگاه پیام نور اردستان با ۷۰۰ دانشجو و ۲۰ رشته فعالیت دارد

ایرج پور با تاکید بر اینکه نقش دانشجویان در آینده کشور از همین دانشگاه آغاز می شود، افزود: در حال حاضر دانشگاه پیام نور اردستان دارای ۷۰۰ دانشجو است، این دانشگاه دارای۲۰ رشته حقوق، حسابداری روانشناسی و گرایش های مختلف مدیریتی است و در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های ادبیات و جغرافیا فعالیت دارد.