آزمون تنها راه استخدام حق التدریسی ها در سال آینده

محمدرضا محدث خراسانی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: همه ساله وزارت آموزش و پرورش تعدادی از ردیف های استخدامی خود را در گروه های مختلف درسی و به ترتیب اولویت های اعلام شده اختصاص می دهد.

معاون توسعه و برنامه ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش تاکید کرد: در فروردین سال آینده حدود 2 هزار نفر طبق توانمندی و سطح علمی خود برای استخدام در این وزارتخانه آزمون می دهند.

این مقام مسئول افزود: پس از آزمون بهار ، امتحان دیگری نیز در تابستان برگزار می شود.

محدث خراسانی از تمام معلمان حق التدریس خواست تا بر اساس اعلام های قبلی روزنامه های منطقه ای و محلی در این آزمون ها حضور داشته باشند چرا که جز آزمون و جذب نیروهای مراکز تربیت معلم ، معیار دیگری برای استخدام وجود نخواهد داشت.