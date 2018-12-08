عملکرد وزیر کشور در تامین امنیت خط انتقال آب یزد قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش صبح امروز در جلسه مجمع نمایندگان استان یزد که با محوریت آب و تامین امنیت خط انتقال آب با حضور حضور مدیران وزارت نیرو و وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: خط انتقال آب تاکنون بارها و بارها مورد تعرض قرار گرفته و ضمن وارد آمدن خسارات میلیاردی به تاسیسات آبرسانی، سبب ایجاد مشکل در آب شرب یزدی‌ها شده است.

وی با بیان اینکه اقدام قابل توجهی از سوی مسئولان اصفهان و وزارت نیرو یا وزارت کشور در این زمینه انجام نشده است، افزود: اینکه بالغ بر ۲۵ بار به خط انتقال آب تعرض شود و این اتفاق هر بار باز هم تکرار شود، قابل درک نیست.

تابش با بیان اینکه از وزیر نیرو انتظار رسیدگی به این موضوع را داشتیم، تصریح کرد: یزدی بودن وزیر نیرو نباید باعث احتیاط و کم کاری این وزارتخانه در تامین آب استان یزد شود.

وی تاکید کرد: نمایندگان مردم استان یزد در مجلس انتظار دارند که حق مردم یزد در زمینه تامین آب محقق شود اما تاکنون این اتفاق رخ نداده و عملکرد وزارت نیرو نیز در این زمینه هیچ توجیهی ندارد.

نماینده مردم اردکان در مجلس تصریح کرد: نمی توان مرتب کاهش سهمیه آب یزد را با مسائل اقلیمی و کلان کشور گره زد هرچند که هر بار در این زمینه دستورالعملی صادر شده، استان یزد همراهی لازم را داشته است.

وی با اشاره به تعهداتی که در زمینه انتقال آب به یزد داده شده است، افزود: همه توافق‌ها و تعهدات انجام شده برای پروژه های انتقال آب به یزد باید سریع‌تر اجرایی شود.

تابش ادامه داد: مسئولیت تامین امنیت خط انتقال آب استان یزد بر عهده شخص وزیر کشور است که عملکرد وی در این زمینه قابل قبول نیست.

وی تاکید کرد: با مسئولان کشور با صراحت صحبت می کنیم و از همه اهرم‌های قانونی در مجلس از قبیل سئوال و استیضاح و .. استفاده خواهیم کرد.

تابش با بیان اینکه به نظر می‌رسد از نجابت مردم یزد سوء استفاده شده است، تصریح کرد: بلاخره نجابت مردم یزد هم پایانی دارد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاه‌های اجرایی و قضایی و امنیتی استان باید فعالانه و منسجم در عرصه تامین آب حضور داشته باشند و از حقوق مردم دفاع کنند.