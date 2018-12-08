کاهش فرزنداوری در جامعه خواست دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حمید میرباقری صبح شنبه در اجلاسیه شهدای زن خراسان جنوبی اظهار کرد: در زمانه ای که زن و مرد، سیاه و سفید و فقیر و غنی با هم تفاوت داشتند، پیامبر(ص) همه معیارها را یه سمت معیار تقوا تغییر داد.

مدرس حوزه و دانشگاه بیان کرد: از نظر اسلام همه انسان ها بدون توجه به جنسیتشان می توانند به مقامات بالای معنوی برسند.

میرباقری ادامه داد: پیامبر(ص) با ارائه احادیثی چون طلب علم بر هر زن و مرد واجب است، تبعیض در یادگیری علم و دانش را در جامعه زمان خود از بین برد.

وی افزود: همچنین بر اساس روایات رسیده از نبی اسلام جز افراد کریم زنان را تکریم نمی کنند و جز افراد پست به زنان اهانت نمی کنند که چنین سخنانی رقابت در احترام به زنان را در جامعه به وجود آورد.

مدرس حوزه و دانشگاه گفت: بر اساس نظر مورخین اولین شهید راه حق در اسلام یک زن به نام سمیه مادر عمار بود که یک فضیلت بزرگ برای جامعه زنان به شمار می رود.

میرباقری اظهار کرد: در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز اگر بدور از دغدغه خانواده از میهن و انقلاب دفاع می کردند به واسطه روحیه گرفتن از همسرانی شجاع، صبور و مقاوم بود.

وی بیان کرد: حتی بسیاری از دختران آن دوران شرط ازدواج را جانباز بودن همسرانشان بیان کردند چرا همسری و آرامش بخشی به یک جانباز را افتخاری بزرگ می دانستند.

مدرس حوزه و دانشگاه ادامه داد: امروزه نیز اگر زنان و دختران می خواهند در عرصه جنگ فرهنگی تأثیرگذار باشند باید ستون های خانه و خانواده را مستحکم نگه دارند.

میرباقری با اشاره به اینکه دشمن در راستای کاهش آمار ازدواج و کاهش فرزندآوری تلاش کرده است، افزود: متأسفانه برخی از دختران مذهبی جامعه ما نیز تمایل به ازدواج و فرزندآوری ندارند.

وی کاهش ازدواج و فرزندآوری کشور را با بحران جمعیت رو به رو می کند، گفت: فرزندآوری از ان جهت حایز اهمیت است که ما با داشتن نیروی جوان و با انگیزه می توانیم به رشد و موفقیت برسیم.

مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به نقش زنان در اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اگر زنان از همسران خود خرید کالای ایرانی را بخواهند جامعه یک گام مهم به سمت خودکفایی برداشته است.

میرباقری یاداور شد: اما از طرف دیگر مرعوب شدن در برابر کالای خارجی آسیب جدی به اقتصاد داخلی می زند.