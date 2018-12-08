سفر فوق تخصص ستون فقرات از انگلستان برای درمان جانبازان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کریمی مدیرکل درمان و توان‌بخشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، گفت: پرفسور حسین مهدیان فوق تخصص ستون فقرات از کشور انگلستان از تاریخ ۲۴ آذر به مدت دو هفته برای ویزیت و درمان جانبازان در بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) حضور می‌یابد.

وی افزود: بر همین اساس جانبازان و خانواده معزز شهدا و ایثارگرانی که از مشکل ستون فقرات رنج می‌برند می‌توانند هرچه سریع‌تر جهت تشکیل پرونده به بنیاد مناطق مراجعه و یا با شماره تلفن ۰۲۱۴۲۶۸۴۳۵۱ ستاد جذب متخصصین و اعزام به خارج جانبازان تماس حاصل نمایند.