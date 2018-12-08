«امیر» بهترین فیلم جشنواره همه نور هند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای فیلم، «امیر» به کارگردانی نیما اقلیما و تهیه کنندگی سیدضیا هاشمی در هفتمین حضور بین المللی خود، جایزه بهترین فیلم جشنواره همه نور هند را در بخش مسابقه فیلم های اول دریافت کرد.

اختتامیه جشنواره همه نور هند حیدرآباد شامگاه پنجشنبه ۱۵ آذر ماه در حیدرآباد هند برگزار ‌شد و سیدضیا هاشمی تهیه کننده اثر به نمایندگی از این فیلم جایزه خود را از داوران دریافت کرد.

فیلم «امیر» با ۷ اثر سینمایی از کشورهایی چون ژاپن، کانادا، رومانی، سریلانکا، هند به رقابت پرداخت و در نهایت موفق به کسب جایزه بهترین فیلم اول در این دوره از جشنواره شد.

«کوپال» ساخته کاظم مولایی و «بدون تاریخ بدون امضا» ساخته وحید جلیلوند از دیگر آثار ایرانی حاضر در این جشنواره بودند. همچنین مروری بر آثار زنده یاد عباس کیارستمی از دیگر بخش های این فستیوال بود.

در بخش مرور آثار جشنواره نیز فیلم‌های سینمایی «آبنبات چوبی»، «دوران عاشقی»، «پرونده هاوانا» و «حریم شخصی» به نمایش درآمد.

پخش بین المللی فیلم «امیر» بر عهده کمپانی الی ایمیج به مدیریت الهه نوبخت است.