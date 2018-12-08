کارگروه ویژه مقابله با جرائم ربا در کرمان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، دادخدا سالاری پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تشکیل بانک اطلاعاتی از رباخواران و تعیین قاضی ویژه امر مبارزه با این جرم هدف گذاری و مدیریت خواهد شد.

وی گفت: با اقدامات قضائی و مقابله ای اجازه نخواهیم داد قباحت این فعل قبیح تنزل پیدا و به امری عادی در جامعه تبدیل شود.

دادستان کرمان افزود: با توجه تاکیدات دین مبین اسلام بر حرمت فعل ربا و اینکه خداوند متعال در هفت آیه از آیات قران کریم به صراحت بر حرمت ربا تاکید و ربا را در حکم جنگ با خدا و رسول تلقی فرموده اند و همچنین جرم انگاری این فعل در قوانین جمهوری اسلامی ایران این دادستانی من باب مقابله با جرم و وظیفه مدعی العمومی و از باب حفظ مصالح و منافع جامعه مقابله با این پدیده مجرمانه را در دستور کار قرار داده است.

وی گفت: دادستانی کرمان با تشکیل کارگروه تخصصی ویژه با ربا خواران با قاطعیت برخورد و این عرصه را برای حرام خواران تنگ خواهد کرد.