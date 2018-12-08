ثبات پرسپولیس با اعتماد به یاران گرشاسبی حفظ می شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس و استقلال در مسیر خصوصی سازی قرار گرفته اند اما تا پیش از ورود به شرایط جدید طبیعتا قوانین دولتی در خصوص آنها نافذ است و بر همین اساس مدیران بازنشسته در این دو باشگاه نیز امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت.

شرایط پرسپولیس در این موقعیت برای هواداران این باشگاه از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که با کسب دو قهرمانی و یک نایب قهرمانی لیگ در 3 سال گذشته همچنین رسیدن به فینال آسیا طبیعتا پس از سال ها از وضعیت تیم محبوب خودشان رضایت دارند و امیدوارند قانون منع به کارگیری بازنشستگان ثبات و آرامش را از پرسپولیس نگیرد.

اسامی گزینه های زیادی در روزهای گذشته برای جانشینی گرشابی مطرح شده با این وجود مصاحبه اخیر مدیرعامل پرسپولیس با اشاره به ورود یک نیروی تازه نفس حکایت از تمایل وی به حضور یکی از معاونانش در این سمت دارد.

ایرج عرب و حسین خبیری به عنوان گزینه های جانشینی گرشاسبی مطرح شده اند و واکنش هواداران پرسپولیس در فضای مجازی نشان می دهد که نسبت به چنین انتخابی بی میل نیستند چرا که کمترین فایده آن ثبات و پیشگیری از بروز تغییرات گسترده در این باشگاه است.

شنیده ها حاکی است وزارت ورزش و جوانان نیز در راستای حفظ شرایط و ساختار فعلی باشگاه پرسپولیس که عملکرد درخشانی داشته به دنبال تغییرات گسترده در این مجموعه نخواهد بود و معاونان گرشاسبی همچنان گزینه های اصلی مدیریت این باشگاه محسوب می شوند هرچند تلاش برخی گزینه های دیگر نیز برای رسیدن به صندلی مدیریت پرسپولیس ادامه دارد.