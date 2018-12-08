به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، صادق یونسلو با اشاره به اینکه آب مصرفی در حمام،­ روشویی و آشپزخانه ها آب خاکستری نامیده می شود، گفت: ۳۵ درصد آب مصرفی درخانه‌ها در حمام، ۷ تا ۸ درصد در روشویی و ۳۲ درصد در آشپزخانه ها مصرف می شود که می توان با حذف شوینده‌های محلول در این آب‌ها، آن را در فلاش‌تانک ها و در فضای سبز، دوباره مصرف کرد.

وی با بیان اینکه ۲۰ درصد از آب مصرفی خانه‌ها در فلاش‌تانک ها استفاده می شود، افزود: استفاده چند باره از آب خاکستری در اکثر شهرهای دنیا انجام می شود؛ در حالی که با وجود اقلیم گرم و خشک، این طرح هنوز در ایران هنوز عملیاتی نشده؛ در حالیکه استفاده از آب خاکستری در مبحث ۱۶ مقرارت ملی ساختمان بیان شده است؛ اما اجرای آن اختیاری است که ما به دنبال اجباری کردن آن هستیم.

یونسلو با اشاره به اینکه بازچرخانی آب خاکستری در ساختمان های پرواحد و ادارات دولتی، امکان پذیر است، ادامه داد: سیستم تصفیه این آب بسیار ساده است و می توان آن را به راحتی عملیاتی کرد.