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۲۴ آذر ۱۳۸۲، ۲۰:۰۱

وزير امور خارجه افغانستان در واكنش به بازداشت صدام:

ملاعمر و بن لادن هم دستگير مي شوند

دكتر عبدالله وزير امور خارجه افغانستان امروز در واكنش به بازداشت صدام گفت : در بازداشت ملاعمر و بن لادن شك نداريم.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره ، دكتر عبدالله وزير امور خارجه افغانستان امروز در واكنش به بازداشت صدام اعلام كرد: ملاعمر، بن لادن و حكمتيار نيز در نهايت دستگير خواهند شد. وي ادامه داد: طولاني شدن مدت بازداشت اين افراد به دليل برخي مشكلات بوده است.
دكترعبدالله ادامه داد: يكي ازموانع اين است كه بايد دركشورهمسايه يعني پاكستان به دنبال جنايتكاراني مانند بن لادن، ملاعمر و گلبدين حكمتيار جستجو كرد ؛ در اينكه مجرماني كه جنايت هايي را عليه ملت خود و جهانيان  مرتكب شده اند بازداشت مي شوند ، شك نداريم.  
 
کد مطلب 44792

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