به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرینفر ظهر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر اظهار داشت: اجرای طرح هوشمند بوشهر از طرحهای مهمی است که انتظار میرود همه دستگاهها همکاری لازم را در اجرای آن داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: بیش از یک سال از اجرای پروژه شهر هوشمند بوشهر میگذرد و بوشهر به عنوان پایلوت کشور است. برای اجرای این پروژه چیزی به دنبال هستیم که از یک شرکت مشاور بینالمللی استفاده کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر افزود: شورای راهبری شهر هوشمند بوشهر ایجاد شده است که بنا است که همه مواردی که با شهر هوشمند بوشهر به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم مرتبط است همکاری و تعامل انجام شود.
وی بیان کرد: برخی از دستگاهها در پی جذب اعتباراتی در زمینه هوشمندسازی هستتند و انتظار داریم که برای همافزایی و همکاری لازم، مسائل در شورای راهبری شهر هوشمند بوشهر مطرح شود.
جذب اعتبارات دستگاهها
علی درویشی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: ۵۶ جلسه با دستگاههای مختلف در سطح استان داشتیم و وضعیت جذب اعتبارات را در سطح استان مرور کردیم و تا جایی که امکان داشت جابجایی اعتبارات بین دستگاهها انجام شد و با دیگر دستگاهها نیز جلسات را برگزار خواهیم کرد.
شاپور رجایی مدیرعامل آب منطقهای استان بوشهر نیز بیان کرد: غالب طرحهای بزرگ ما طرحهایی است که فاینانس داخلی و خارجی استفاده میشود که از این بند برای جذب اعتبارات نمیتوانند استفاده کنند.
ارسال اسناد به خزانه
فرزاد رستمی مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر نیز با اشاره به اسنادی که برای جذب اعتبارات به خزانه ارسال شده است، اظهار داشت: بیش از ۳۹ میلیارد تومان اسناد را به خزانه تحویل دادهایم که ۲۰ میلیارد تومان تصویب شده است و ۱۹ میلیارد تومان هم در خزانه در دست بررسی است.
وی خاطرنشان کرد: ۱۰ مصوبه کارگروه داشتیم که ۹ مورد موافقت قرار گرفت.
حجتالاسلام عبدالرضا سروستانی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز در این نشست اظهار داشت: برخی از پروژهها به صورت امانی هستند و در قالب اسناد قابل جذب نیستند.
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