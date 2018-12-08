اختصاص کلینیکهای دانشگاه آزاد به محرومان/اعزام دانشجویان به لبنان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان دانشجویان دانشگاه آزاد امروز مطالبات و پیشنهادات خود را برای توسعه کیفیت و فعالیت های مختلف آموزشی، فرهنگی، دانشجویی و علمی به رئیس این دانشگاه اعلام کردند.

اختصاص کلینیک های دانشگاه آزاد به محرومان

محمدکریمی، نماینده فعالیت اردوهای جهادی دانشگاه آزاد در این مراسم گفت: جهادگران دانشگاه سعی کنند تا منویات مقام معظم رهبری را جامه عمل بپوشانند.

وی افزود: مسئولان کشوری که در خانه های هزارمتری و لوکس زندگی می کنند نمی توانند طبقه محروم را درک کنند.

این نماینده دانشجویان جهادی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می کنیم که در روزهای تعطیل کلینیک های این دانشگاه در مناطق مختلف به محرومانی که توسط گروه های جهادی شناسایی شده اند، اختصاص یابد.

لزوم بازبینی برخی آیین نامه های فرهنگی دانشگاه آزاد

ابراهیمی، نماینده دانشجویان فعال در کانون های دانشجویی نیز در این مراسم گفت: تغییر رویه فرهنگی در دانشگاه آزاد دیده می شود اما در برخی موارد شاهد آن هستیم که برخی معاونت های واحدها از جمله معاونت های اداری فعالیت های فرهنگی دانشجویی را با کاغذ بازی به عقب می اندازند.

وی اظهار داشت: برنامه های فرهنگی دانشگاه آزاد باید تربیت محور باشد بنابراین لازم است برخی آیین نامه های فرهنگی این دانشگاه مورد بازبینی قرار گیرد.

راه اندازی قرارگاه های فرهنگی استانی در واحدهای دانشگاه آزاد

زهرا محمدرضایی، نماینده دانشجویان فعال در اردوهای آموزشی و معرفتی نیز گفت: دانشجویان با افکار شهید مطهری بیگانه هستند اما افکار نیچه و صادق هدایت را به خوبی می شناسند.

وی خاطرنشان کرد: لازم است کارگاه ها و کرسی های آزاد اندیشی مختلف در واحدهای دانشگاه آزاد برگزار شود تا دانشجویان با آثار و عقاید اندیشمندان اسلامی از جمله شهید مطهری آشنا شوند.

این فعال دانشجویی تاکید کرد: برای توسعه فعالیت های فرهنگی در دانشگاه آزاد لازم است قرارگاه های فرهنگی در استان های مختلف در واحدهای این دانشگاه راه اندازی شود تا براین اساس توان زمینه های فکری دانشجویان افزایش یابد.

نماینده دانشجویان فعال در نشریات دانشجویی دانشگاه آزاد نیز در این مراسم گفت: دانشجویان نباید اجازه دهند که حرکت های مرموز لیبرالیستی در دانشگاه پدیدار شود.

وی افزود: ما اعلام می کنیم، هر فردی که در مسیر اجرای رهنمودهای مقام مظعم رهبری و حق خواهی قدم بردارد ما تمام قد در کنار وی هستیم.

این فعال دانشجویی تاکید کرد: همچنین اگر فردی دشمن کشور باشد ما تمام قد در مقابل وی قرار خواهیم گرفت.

برنامه ریزی برای اعزام دانشجویان منتخب به لبنان

مجید قربانی، نماینده دانشجویان فعال در اردوهای راهیان نور نیز در این مراسم گفت: باتوجه به اینکه مقاطع و رشته های تحصیلی مختلف در دانشگاه آزاد فعال است، بنابراین پیشنهاد می دهیم که اردوهای راهیان نور تخصصی در این دانشگاه راه اندازی شود.

وی اظهار داشت: همچنین پیشنهاد می کنیم که درس آشنایی با دفاع مقدس به عنوان واحد عملی شناخته شود و دانشجویان برای این درس به اردوی راهیان نور اعزام شوند.

این فعال دانشجویی تاکید کرد: امیدواریم بستری فراهم شود تا دانشجویان منتخب تحت عنوان راهیان مقاومت به کشور لبنان اعزام شوند تا از نزدیک با مقاومت های مردم این کشور آشنا شوند.