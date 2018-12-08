فتنه ۸۸ پیچیده ترین توطئه دشمن علیه نظام اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحسن محمودی پیش از ظهر شنبه در اولین جلسه هماهنگی مراسم یوم الله ۹ دی در شهرستان ورامین با اشاره به ضرورت بزرگداشت این حماسه بزرگ اظهار داشت: نهم دی ماه سال ۱۳۸۸ یکی از روزهای بزرگ و تاریخی انقلاب اسلامی است و به عنوان یک نقطه عطف محسوب می شود.

وی بیان کرد: فتنه سال ۱۳۸۸ به عنوان پیچیده ترین نقشه دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی محسوب می شد که با یاری خداوند ناکام ماند.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به هتک حرمت به مقدسات اسلامی در جریان فتنه سال ۸۸ یادآور شد: در جریان فتنه سال ۸۸، تمثال امام راحل را آتش زدند و به طور علنی روزه خواری کردند و با کفش در نماز جمعه حاضر شدند.

امام جمعه موقت ورامین با تأکید بر ضرورت گرامیداشت و بزرگداشت حماسه نهم دی افزود: باید با تمام توان و ظرفیت برای گرامیداشت آن تلاش کرد.

وی با اشاره به این نکته که در فتنه سال ۸۸، اصل نظام اسلامی نشانه گرفته شده بود، ادامه داد: در فتنه سال ۸۸، براندازی نظام اسلامی هدف اصلی دشمن بود و در این راستا استکبار از همه ظرفیت های خود بهره برد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران با اشاره به حرکت تاریخی مردم ورامین در ۹ دی سال ۸۸ بیان داشت: در نهم دی ماه سال ۸۸، بار دیگر ۱۵ خرداد در ورامین تکرار شد و باید این افتخار با تمام توان حفظ شود.

محمودی با اشاره به ضرورت حضور مردم در مراسم گرامیداشت یوم الله ۹ دی بیان داشت: گرامیداشت یوم الله ۹ دی در برهه حاضر بسیار مهم است و باید زمینه حضور هر چه بیشتر مردم در این مناسبت فراهم شود.

وی در ادامه با تأکید بر این نکته که ظرفیت های مختلفی در میان ادارات و تشکل های مردمی وجود دارد، اظهار داشت: باید از همه ظرفیت های موجود برای برگزاری هر چه باشکوه تر یوم الله ۹ دی استفاده کرد و در این میان علاوه بر استفاده از ظرفیت ادارات و نهادها، باید تشکل ها و گروه های مردمی نیز به رسالت خود عمل کنند.

محمودی با اشاره به این نکته که جنایات فتنه گران در سال ۸۸ پاک شدنی نیست، گفت: جنایات فتنه گران در سال ۸۸ پاک شدنی نیست و این جنایات، آسیب های جدی به کشور وارد کرده که هنوز آثار آن را می توان مشاهده کرد.



لازم به ذکر است که در این جلسه کاغذلو فرماندار، مرادطلب رئیس دادگستری و کلیه مسئولان ادارات و نهاد ها حضور داشتند.