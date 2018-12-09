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۱۸ آذر ۱۳۹۷، ۸:۱۹

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان:

همایش پیاده‌روی خانوادگی در ملایر برگزار می‌شود

همایش پیاده‌روی خانوادگی در ملایر برگزار می‌شود

همدان-رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان گفت: به‌زودی یک همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در شهرستان ملایر برگزار خواهد شد.

هادی سبزواری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری همایش پیاده‌روی خانوادگی اظهار داشت: به‌زودی با پیگیری‌ها و درخواستی که نمایندگان مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی داشته‌اند یک همایش بزرگ پیاده‌روی با پخش از سیما در این شهرستان برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال یک همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی همزمان با هفته نیروی انتظامی در همدان برگزار کردیم که با استقبال بسیار خوب خانواده‌ها همراه شد.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان با اشاره به برگزاری همایش مختلف گفت: هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان در مناسبت‌های مختلف ملی و مذهبی همایش های متعدد پیاده‌روی را در سطح شهر و استان همدان برگزار کرده است.

سبزواری عنوان کرد: همچنین در آینده نیز یک همایش بزرگ دوچرخه‌سواری همگانی را در همدان برگزار می‌کنیم.

وی بابیان اینکه به دنبال فعال کردن سه‌شنبه‌های بدون خودرو در همدان هستیم، بیان کرد: در ابتدا اجرایی شدن سه‌شنبه‌های بدون خودرو نیازمند فرهنگ‌سازی در سطح مدیران و مسئولان است چراکه وقتی مردم ببینند استاندار و شهردار با دوچرخه به محل کار می‌روند این موضوع در سطح جامعه اشاعه پیدا خواهد کرد.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان همدان عنوان کرد: چندی پیش کمیته محیط‌زیست در هیئت ورزش‌های همگانی فعال شد و این کمیته به شدن به دنبال فرهنگ‌سازی و برگزاری سه‌شنبه‌های بدون خودرو در همدان بوده و ما درخواست داریم که مدیران استان در این طرح حضور پیدا کنند.

کد مطلب 4479225

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