به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر اظهار داشت: همه ظرفیت‌ها را برای حضور افراد بازمانده از تحصیل در کلاس‌های درس به کار خواهیم گرفت.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت تحصیلی کودکان بازمانده از تحصیل یکی از دستور کارهای آموزش و پرورش استان بوشهر است که تلاش شد تعداد بیشتری از این افراد به تحصیل بازگردند و در کلاس های درس حضور یابند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به اینکه در سطح استان ۲۸۲ نفر بازمانده از تحصیل داریم خاطرنشان کرد: بیشترین تعداد مربوط به شهرستان بوشهر با ۱۰۸ نفر و کمترین مربوط به خارگ بدون افراد بازمانده و عسلویه با چهار نفر است.

وی افزود: ۴۳ نفر به علت بی‌انگیزگی، ۳۹ نفر به خاطر بیماری‌های صعب‌العلاج، ۳۶ نفر به خاطر مخالفت خانواده، ۲۹ نفر به خاطر اشتغال، ۲۹ نفر به خاطر مشکل مالی و ۲۹ نفر از اتباع از جمله افرا دبازمانده از تحصیل استان بوشهر هستند.

کرمی افزود: ۲۶ نفر به خاطر بدسرپرستی، ۲۲ نفر به خاطر کبر سن، ۱۵ نفر به خاطر ازدواج و ۱۴ نفر سایر موراد از دیگر افراد بازمانده از تحصیل استان بوشهر هستند.

وی خواستار تشکیل کارگروه در هر شهرستان و بخش برای اقدام در زمینه بازگرداندن حداکثری این افراد به تحصیل شد و ادامه داد: آموزش و پرورش لیست افراد بازمانده از تحصیل را به فرمانداران ارائه می‌کند و فرمانداران، بخشداران، شوراها و شهرداران و دهیاران همکاری لازم را برای این مهم داشته باشند.