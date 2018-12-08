بازگشت ۲۶۰ مهاجر غیر قانونی ایرانی از انگلیس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان اعلام کرد ۲۶۰ مهاجر ایرانی که در دو سال گذشته غیر قانونی وارد انگلیس شده بودند ویا غیر قانونی اقامت داشتند با مراجعه به سفارت ایران به کشور بازگشتند.

حمید بعیدی نژاد افزود : قاچاقچیان بین المللی برای منفعت خود مهاجرت غیرقانونی را تشویق می کنند و جان و مال افراد را به خطر می اندازند.

وی گفت : برخی از این مهاجرین غیر قانونی که با اقامت آنها بعد از گذشت زمان طولانی موافقت نمی شود، تصمیم بهتری می گیرند و به کشور خود باز می گردند.

بعیدی نژاد با اشاره به اینکه مهاجرت قانونی یکی از حقوق انسانی است افزود : هر کس حق دارد برای تجارت، تحصیل، شغل بهتر، آموزش فرزندان و دیگر موارد تصمیم بگیرد از راه قانونی و با کسب موافقت کشور پذیرنده، اقدام‌به مهاجرت کند اما به دلایل اقتصادی و اجتماعی فرصتهای مهاجرتهای قانونی در دوران اخیر خیلی محدود شده است.

سفیر ایران در انگلستان با بیان اینکه به همین علت قاچاقچیان بین المللی برای سودجویی به تشویق افراد و خانواده ها به مهاجرت غیرقانونی روی آورده اند گفت : آنان با گرفتن پولهای بسیار سنگین و حتی با به خطر انداختن جان افراد، آنان را به دام‌ مهاجرتهای غیرقانونی می اندازند.

وی افزود : افرادی که از این راه به مهاجرت دست می زنند در حال حاضر بنا به اطلاع، در مرحله اول حداقل برای عزیمت به یک مقصد اروپایی باید ده هزار یورو بپردازند، که البته اول کار است و در مراحل بعدی تا رسیدن به مقصد نهایی مورد ادعا باید چند برابر این پول را پرداخت کنند. آنها در نهایت افراد را تا حداکثر به یک‌ بندر یا فرودگاهی در خارج از کشور می رسانند و آنها را رها کرده و بقیه راه را به خودشان واگذار می کنند که یعنی راحت به دست قاچاقچیان جدیدی می دهند.

بعیدی نژاد گفت : خانواده ی چهار نفره ای اخیرا با هدف واهی اقامت در انگلیس، به فرودگاهی در تونس آمده و رها شده بودند که اکنون در بازداشت به سر می برند و قاچاقچیان جان بسیاری را نیز با رها کردن در دریا به خطر می اندازند.

وی افزود : بر خلاف آنچه تصور می شود، در ایران مهاجران غیر قانونی از جوانان و خانواده های متوسط و بالا هستند که تخصص و تحصیلات بالایی ندارند وبرای رسیدن به شرایط بهتری که زاییده ی نوع تمایلات اجتماعی و روحی آنها برای زندگی در غرب است به مهاجرتهای غیرقانونی دست می زنند و لذا بعد از مدتی وقتی با ورود غیر قانونی به کشوری بیگانه با توجه به فشارها و اوارگی هایی که در پی موافقت نکردن با پناهندگی با آن روبرو می شوند سرخورده شده و بسیاری از آنان برای فرار و فراموشی این شرایط به اعتیاد و بی مبالاتی( هوم لس بودن) روی می آورند.

سفیر ایران در انگلستان گفت : بنده در این مدت دو ایرانی جوان و رعنا از این گروه را در خیابانها دیدم که یکی التماس می کرد که جوانان اینگونه به اروپا نیایند.

اما برعکس ایرانیانی که از طبقات سختکوش بوده و از راه ادامه ی تحصیل و یا کسب تخصص به پیشرفت نائل شده اند، هم توانسته اند در زندگی خود موفق باشند و هم مورد احترام‌جامعه پذیرنده باشند.

بعیدی نژاد افزود : بنابر این در مجموع می توان گفت کسی که در کشور خود نتوانسته است برای زندگی خود شغل و شرایط مناسبی را فراهم کند باید مطمئن باشد که در کشور دیگر حتما شرایط برای زندگی بهتر برای او سخت تر و احتمال رسیدن به موفقیت برای او ضعیف تر خواهد بود.

وی گفت : در غرب برای کسب شغل و کار و حفظ آن باید جنگید و رقابت شغلی هم زیاد است. اما هر کس تخصص و مهارت بیشتری داشته باشد می تواند به کسب شغل مطمئن تر باشد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در انگلستان در توصیه به افرادی که در دام مهاجرت غیرقانونی گرفتار شده اند و کسب اقامت قانونی آنها با مخالفت کشور میزبان مواجه شده است گفت :این افراد بیش از حد خود را با امید واهی حل مشکل و رسیدن به هدف کسب اقامت دائمی و گذرنامه دلخوش نسازند. چه بسا افرادی که بیش از بیست و پنج سال از عمر خود را در چنین انتظاری گذرانده اند و اکنون عملا از جوانی به میانسالی رسیده و فرصتهای بسیاری را در زندگی خود از دست داده اند.

وی از مهاجران غیر قانونی خواست : بر خیال اینکه با برگشت به کشورم باید به اطرافیان و فامیل چه بگویم غلبه کنند و بیش ازاین فرصت زندگی را ازدست ندهند.این افراد با مراجعه به سفارتخانه ها وکنسولگری های ایران درخارج ازکشورمی توانند برای بازگشت به ایران برگه عبور درخواست کنند.

بعیدی نژاد افزود : برگه ی عبور برای افرادی که مدارک هویتی انان مفقود شده بلافاصله با احراز هویت ایرانی صادر خواهد شد و بدون اینکه مورد استنطاق و بازجویی و غیره قرار گیرند با اولین پرواز می توانند به کشور خود مراجعت کنند .وی گفت : آنان باید مطمئن باشند که در کشور خود نیز دستگیر و یا بازداشت نخواهند شد و می توانند با بازگشت به جامعه ی خود زندگی جدیدی را آغاز کنند که با توجه به تجربیات سختی که داشته اند، معمولا موفق هم خواهند بود.

سفیر ایران در انگلستان هدف خود را از ارایه این مطالب و توصیه به مهاجران کمک به آن دسته از مهاجران غیر قانونی عنوان کرد که با اقامت آنان مخالفت شده است.

وی افزود: ایرانیان مقیم خارج از کشور هم که بسیاری از آنان از مهاجران قانونی اند ، هم برای خود و هم کشور خود مایه احترام و افتخارند.

بعیدی نژاد گفت: جمع بندی شخصی بنده اینست که مهاجرت قانونی برای پیشرفت، حق شماست ولی در مهاجرت غیرقانونی بسیار مراقب فریبها باشید و اگر به مشکل برخوردید سعی کنید برگردید و سماجت بی مورد نشان ندهید.ولی هیچ وقت این جمله یادمان نرود که هیچ کجا خانه ی خود آدم نمی شود .