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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۱

زمان قرعه‌کشی نیمه‌نهایی جام حذفی مشخص شد

زمان قرعه‌کشی نیمه‌نهایی جام حذفی مشخص شد

قرعه کشی نیمه نهایی جام حذفی پیش از بازی فردای پرسپولیس و سپاهان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، مراسم قرعه کشی مرحله نیمه نهایی جام حذفی فردا یکشنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۵ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و پیش از مسابقه سپاهان و پرسپولیس برگزار می شود که این مراسم از شبکه سه سیما پخش زنده می‌شود.

تیم های سپاهان، سایپا و داماش گیلانیان سه تیمی هستند که به مرحله نیمه نهایی جام حذفی صعود کرده اند و دیگر تیم این مرحله برنده دیدار تیم پرسپولیس و سپیدرود با پدیده خواهد بود.

سپیدرود و پرسپولیس در مرحله یک هشتم با یکدیگر در رشت بازی خواهند کرد و برنده این مسابقه به مصاف پدیده می رود و تیم چهارم مرحله نیمه نهایی مشخص خواهد شد.

کد مطلب 4479236

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