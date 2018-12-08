به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت سازمان لیگ فوتبال ایران، مراسم قرعه کشی مرحله نیمه نهایی جام حذفی فردا یکشنبه ۱۸ آذرماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۴۵ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و پیش از مسابقه سپاهان و پرسپولیس برگزار می شود که این مراسم از شبکه سه سیما پخش زنده می‌شود.

تیم های سپاهان، سایپا و داماش گیلانیان سه تیمی هستند که به مرحله نیمه نهایی جام حذفی صعود کرده اند و دیگر تیم این مرحله برنده دیدار تیم پرسپولیس و سپیدرود با پدیده خواهد بود.

سپیدرود و پرسپولیس در مرحله یک هشتم با یکدیگر در رشت بازی خواهند کرد و برنده این مسابقه به مصاف پدیده می رود و تیم چهارم مرحله نیمه نهایی مشخص خواهد شد.