علی اعطا در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاکید شهردار تهران به افزایش فضاهای عمومی شهر و کوچک سازی کارگاه های پروژه های عمرانی گفت:کارگاه های غیرضروری که برای شهروندان مزاحمت ایجاد می کنند و کارگاه هایی که بیش از اندازه بزرگ هستند و می توانند در مساحت کوچک تری فعالیت کنند باید کوچک سازی شده تا فضای شهری مناسب تر و دسترس پذیرتری برای شهروندان فراهم شود.

وی در پاسخ به این پرسش که به جز این کارگاه های عمرانی ساختمان های در حال ساخت یا نهادهایی که به شکلی پیاده روها را اشغال کرده اند در دستور کار ساماندهی قرار دارد، گفت: این موضوع از سوی شهرداری پیگیری می شود اما به طور معمول این کارگاه های غیرضروری یا این سدمعبرها نیز که باعث اختلال در روان بودن حرکت پیاده در معابر می شوند، نیز نباید به این شکل ادامه پیدا کند و بر اساس نگاه مدیریت شهری اصلاح این موارد دنبال می شود.