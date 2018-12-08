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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۰

معاون استان های سازمان تبلیغات اسلامی عنوان کرد:

همکاری سازمان تبلیغات و آموزش و پرورش برای تحقق سند بنیادین

همکاری سازمان تبلیغات و آموزش و پرورش برای تحقق سند بنیادین

مشهد-معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی گفت: این سازمان با همراهی وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین تلاش می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی دارابی ظهر شنبه در دوره آموزش تخصصی معلمان دینی آموزش و پرورش خراسان رضوی اظهارکرد: امیدواریم با همکاری معلمان که در حوزه معارف اسلامی تلاش می کنند بتوانیم در تربیت نسل ایران اسلامی که ذخایر و استعدادهای سرشاری هستند برای تربیت فرهنگی، اخلاقی و هویتی آنها اقدامات فاخری انجام دهیم.

وی افزود: امروز سازمان تبلیغات اسلامی با همراهی وزارت آموزش و پرورش در جهاد فرهنگی تربیتی و آموزشی نسبت به تحقق اهداف نظام و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش فعالیت های ویژه ای را دنبال می کند.

معاون امور مجلس و استان های سازمان تبلیغات اسلامی خاطر نشان کرد: سازمان تبلیغات اسلامی هم در حوزه تبلیغات سنتی دینی و هم با استفاده از شیوه‌های تبلیغی نوین با بهره گیری از ۴۵۰۰ روحانی مستقر در مناطق روستایی و محروم، ۵۰ هزار مبلّغ و ۲۰ هزار مبلّغه و ۹۱ هزار هیئت مذهبی و دو هزار بانوی فرهیخته و ۱۵۱ باب دبیرستان معارف اسلامی صدرا در عرصه کادر سازی فرهنگی نسبت به نسل مؤمن و انقلابی اقدام می کند.

دارابی گفت: امروز  فعالیت معلمان دینی برای صیانت از هویت ملی و مذهبی دانش آموزان یک جهاد عظیم فرهنگی است چرا که قرآن کریم خود یک کتاب جهاد فرهنگی است و امیدواریم حاصل تعامل و هم افزایی بین دستگاه های فرهنگی دینی و آموزشی زمینه ساز رشد و ارتقا برای کشورمان باشد.

کد مطلب 4479248

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