فلورا سام کارگردان سریال‌های تلویزیونی درباره وضعیت دو فیلمنامه خود که پیش از این در تلویزیون تصویب شده‌اند به خبرنگار مهر گفت: بیش از یک سال است که ۲ کار آماده تولید دارم و متن آنها نوشته شده است اما مسئولان تلویزیون می‌گویند بودجه ندارند.

وی با اشاره به جزییات این دو فیلمنامه اظهار کرد: یک سریال ۵۰ قسمتی با نام «نیمه گمشده» و یک سریال ۳۰ قسمتی به نام «پیش پرداخت» دارم که در دو فضای متفاوت هستند. علی رغم سیاستگذاری‌های جدید تلویزیون برای تولید سریال‌های طنز اما فیلمنامه «نیمه گمشده» که اثری با موقعیت‌های کمدی است هیچ اتفاقی برایش رخ نداده است.

سام با اشاره به تایید و ارزیابی این فیلمنامه‌ها در تلویزیون درباره دلیل متوقف بودن تولیدشان عنوان کرد: به ما می‌گویند بودجه نداریم اما چطور برای دیگران بودجه هست و برای تولید کارهای من بودجه‌ای وجود ندارند و یا سریال «بی‌قرار» وقتی به تولید می‌رسد باید چهار سال باقی بماند تا پخش شود!

وی درباره بودجه‌ای که دو فیلمنامه او برای تولید نیاز دارند، نیز توضیح داد: سریال‌ها آثار روز هستند و به پروداکشن خاصی نیاز ندارند هرچند سریال‌هایی بوده‌اند که با بودجه‌های زیادی ساخته شده‌اند. من تعجب می‌کنم که چطور برخی سریال‌ها در سازمان با نگارش چند قسمت ساخته می‌شوند درحالیکه این دو سریال به‌رغم آنکه متن فیلمنامه‌هایشان کاملا آماده است، هنوز فرصت تولید ندارند.

وی که بعد از ساخت «بی قرار» اثر دیگری در تلویزیون نداشته است در پایان گفت: من اکنون حدود چند سال است که در تلویزیون کار نکردم اما سوال‌هایی است که در حد خودم نسبت به آنها پیگیری کرده ام و واقعا جوابشان را نمی‌دانم.