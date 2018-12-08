دوشنبه بازار دماوند به صورت موقت تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه فرزام ظهر شنبه در نشست تعیین تکلیف دوشنبه‌بازار اظهار داشت: در حال حاضر مکان فعلی دوشنبه‌بازار مشکلات زیادی دارد و اعتراضات مردمی را در پی داشته است.

وی با اشاره به مشکلات مکان فعلی دوشنبه‌بازار افزود: قرار گرفتن در جاده ترانزیتی دماوند فیروزکوه، عدم وجود زیرساخت‌های لازم و دپوی زباله ازجمله موضوعاتی است که در مکان فعلی وجود دارد که باید برای رفع آن برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد.

معاون برنامه‌ریزی واداری مالی فرماندار دماوند اضافه کرد: ازیک‌طرف قوانینی روبه‌رو هستیم که وجود بازارهای محلی برای پویایی اقتصاد شهرستان و انتفاع اقشار کم‌درآمد از آن را ضروری می‌داند و از طرفی با اعتراض اصناف و نارضایتی مردمی مواجه هستیم که اگر قرار است این بازار وجود داشته باشد باید ساماندهی شود و مشکلات زیست‌محیطی، ترافیکی و بهداشتی آن برطرف شود.

فرزام از شهرداری دماوند به‌عنوان متولی اصلی ایجاد بازارهای محلی شهری خواست تا ظرف مدت یک هفته مکانه‌ای مناسب ایجاد دوشنبه‌بازار در شهر دماوند را با هماهنگی اتاق اصناف معرفی و پس از تأیید مکان موردنظر به ایجاد زیرساخت‌های لازم تا دهه مبارک فجر اقدام نماید.

وی همچنین اعلام کرد: تا زمانی که مکان جدید با زیرساخت‌های استاندارد بازار محلی توسط شهرداری ایجاد شود به علت مشکلات زیاد مکان فعلی، دوشنبه‌بازار به‌صورت موقت تعطیل شود.