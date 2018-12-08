هدفگذاری برای افزایش ۱۰ درصدی صادرات فرش دستباف کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خواجویی پیش از ظهر شنبه در جلسه کمیته فرش دستباف استان کرمان اظهار داشت: فرش دستباف کرمان یک از فرش های قدیمی کشور است.

وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب در دهه های ۶۰ و ۷۰ بیشترین اوج صادرات فرش را در کشور داشته ایم به ویژه در سال ۷۴ بالغ بر یک میلیارد دلار صادرات فرش کشور بوده است. در سال های دهه ۸۰ شاهد رکود در صادرات فرش ایران بوده ایم و خوشبختانه از سال ۹۰ به بعد و در سال های اخیر شاهد رشد صادرات فرش هستیم.

خواجویی بیان کرد: در استان کرمان حدود ۶۰ هزار بافنده فرش حضور دارند که ۴۰ هزار نفر این تعداد دارای کارت قالی بافی هستند و از خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی استفاده می کنند.

وی ابراز داشت: در حوزه تولید فرش شهری یک تعاونی، روستایی هشت تعاونی و هفت اتحادیه فرش دستباف در سطح استان کرمان داریم.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان عنوان کرد: حدود ۳۵۳ هزار مترمربع فرش دستباف در طول سال در استان کرمان بافته می شود.

وی ادامه داد: فرش دستباف کرمان به ۶۶ کشور دنیا صادر می شود که بیشترین صادرات استان به آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی هستند.

خواجویی گفت: عواملی که بر صادرات فرش ما تاثیر گذاشتند و صادرات را در این زمینه با مشکل مواجه کرده اندعبارتند از اینکه تقاضای جهانی در زمینه فرش کمتر شده و بیشتر از کالاهای جایگزین می شود.

وی بیان داشت: دوم اینکه طراحان و بافندگان فرش ما اطلاعی از سلایق کشورهای دیگر ندارند و نقش های ما هنوز نقش های قدیمی است. امروز طراحی های ما دارای طراحی مناسب نیستند و کشورهای رقیب روی فرش های ایران کار کرده اند .

خواجویی تاکید کرد: امروزه فرش هایی خارج از کشور تولید می شود که دقیقا با طرح و نقشه فرش کرمان همخوانی دارد اما از کیفیت مناسب برخوردار نیست. متاسفانه اخیرا از مواد اولیه ای در فرش استفاده می کنیم که از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند.

وی با اشاره به اینکه قبل از انقلاب صنعتی در کرمان ۱۵۰ طراح فرش داشته ایم، ابراز داشت: ما باید فرشی تولید کنیم که کیفیت صادراتی داشته باشند.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: برای اینکه کیفیت فرش کرمان بهتر شود باید در نمایشگاه های بین المللی تخصصی فرش شرکت کنیم.

خواجویی افزود: سال ۹۵ در زمینه حوزه فرش ۳۵۹ میلیون دلار صادرات داشتیم که نسبت به سال ۹۴ از لحاظ وزنی ۱۳ درصد و ارزشی ۲۳ درصد افزایش داشته ایم.

وی بیان کرد: هدف ما در سال جاری در زمینه صادرات فرش این است که صادرات ما نسبت به سنوات قبل حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد .