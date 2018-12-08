انتقال آب دریای خزر عوارض سیاسی و اجتماعی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی ادیانی ظهر شنبه در اختتامیه جشنواره مرکبات و عشایر استان با اشاره به عوارض انتقال آب دریای خزر اظهار داشت:دریاچه و آب خزر یک سرمایه ملی و بین المللی است و این مردم به هیچ دولتی اجازه نخواهد داد که این سرمایه از بین برود.

ادیانی با بیان اینکه دولتمردانی که بر مدیریت نشستند بر طبل انتقال آب به سمنان زدند، ادامه داد: نمایندگان و مردم گلستان، مازندران و گیلان اجازه نخواهند داد و در لایحه ششم که سمنان تقدیم مجلس کرد رای نیاورد.

وی بیان کرد: مردم این پیام را به دولتمردان دادند که به آب دریاچه خزر دست نزنند که صاحبان و محافضان گیلانی، مازندرانی و گلستانی ها روبرو می شوند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در فرهنگ ایرانی و دینی ما شادی و نشاط نمادخودش را دارد، اظهارکرد: ملتی که در فرهنگ آن زندگی فردی و اجتماعی شادی و شادمانی نباشد آن ملت پژمرده است.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی یکی دیگر از سرمایه ها ملت است، گفت: سرمایه همانند دریاچه هابه یک نسل و عصر خاصی اختصاص ندارد و همه ملت ها باید این سرمایه را نگه دارند.