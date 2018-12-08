۲۵۰۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در کرمان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا فداء ظهار داشت: ماموران کلانتری ۲۰ این فرماندهی در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و جلوگیری از هدررفت سرمایه های ملی با انجام کار اطلاعاتی محل دپوی سوخت قاچاق را در حاشیه جنوبی شهر کرمان شناسایی کردند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضائی در بازرسی از این محل ۶۵ بشکه ۲۲۰ لیتری، ۴۲ گالن ۲۰ لیتری و یک منبع ۱۰ هزار لیتری در مجموع ۲۵ هزارو ۱۴۰ لیتر گازوئیل را کشف کردند.

سرهنگ فداء با اشاره به توقیف یک دستگاه اتوبوس که در این محل در حال بارگیری سوخت قاچاق بود، افزود: در این رابطه دو متهم نیز که قصد انتقال این مواد سوختی به استان های جنوب شرقی کشور را داشتند دستگیر و به مراجع قانونی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان در پایان یکی از وظایف ذاتی پلیس را مبارزه با پدیده مخرب و زیان بار قاچاق عنوان و بیان کرد: پلیس شهرستان کرمان با این پدیده مخرب با تمام توان برخورد می کند که تاکنون نیز کشفیات خوبی در این زمینه رقم خورده است.