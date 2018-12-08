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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

ظهر امروز در تبریز

طرح های توسعه گروه صنعتی سهند با حضور وزیر صنعت کلنگ زنی شد

طرح های توسعه گروه صنعتی سهند با حضور وزیر صنعت کلنگ زنی شد

تبریز- طرح های توسعه گروه صنعتی سهند با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در تبریز کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز شنبه کلنگ زنی طرح توسعه پروژه‌ های گروه صنعتی سهند با حضور وزیر صمت انجام شد.

برای این پروژه در مجموع ۱۱۰ میلیون یورو سرمایه گذاری شده که معادل هشت هزار میلیارد ریال است.

گفتنی است این پروژه پس از ۲۶ ماه افتتاح می شود و برای بیش از ۱۰۰۰ نفر اشتغال زایی به همراه خواهد داشت.

رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز در بدو ورود به تبریز با حجت الاسلام آل هاشم امام جمعه تبریز و نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی دیدار کرد.

امروز طرح تولید فاز اول کارخانه ذوب نورد توانارام وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار در شهرک صنعتی آخولا با حضور وزیر صنعت افتتاح می شود. رضا رحمانی همچنین از طرح های توسعه شرکت شیشه جام بازدید می کند.

گفتنی است عصر امروز از ساعت ۱۷ نشست وزیر صنعت با کارآفرینان، صنعتگران و صاحبان صنایع و سرمایه گذاران آذربایجان شرقی برگزار می شود.

کد مطلب 4479300

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