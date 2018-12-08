تمدید مهلت شرکت در  رقابت پایتخت کتاب ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم حیدری مدیرکل دفتر مطالعات و برنامهریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر بیان داشت: فعالان ترویج کتابخوانی در شهرهای مختلف میتوانند تا پنجشنبه بیستم دیماه برنامهها و فعالیتهایشان را به دبیرخانه ارسال کنند.
بر اساس فراخوان منتشر شده این رویداد در اول مهرماه، علاقهمندان تا بیستم آذرماه فرصت حضور در این جشنواره را داشتند و نظر به استقبال خوب شهرهای مختلف کشور برای کسب عنوان پایتختی کتاب، مهلت ارسال آثار تا یکماه دیگر تمدید شد و علاقهمندان میتوانند مدارک لازم را تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه ۲۰ دیماه ۱۳۹۷ از طریق پست به دبیرخانه مرکزی انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران ارسال کنند. دبیرخانه مرکزی در تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، شماره۷، ساختمان فجر، طبقه۶، کد پستی ۱۵۸۹۷۴۳۱۱۱ قرار دارد. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به وبسایت شبکه ترویج کتابخوانی به نشانی http://bookpromotion.ir مراجعه کنند.
ابراهیم حیدری همچنین گفت: برنامه ارسالی باید حاوی معرفی مجموعه برنامهها و فعالیتهای فرهنگی، ترویجی و ابتکاری در حوزه کتاب برای حداقل یک سال با شرایط زیر باشد؛ مشارکت همه اجزای صنعت نشر (پدیدآورندگان، ناشران، توزیعکنندگان، کتابفروشان، کتابداران و...)، مشارکت نهادها و فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی مانند کتابخانهها، کتابداران و غیره، مشارکت سازمانهای غیردولتی و دولتی مرتبط با کتابخوانی، حضور فعال مفاخر، مشاهیر و هنرمندان شاخص و محبوب، در نظر گرفتن طیف گسترده مخاطبها (ازجمله زنان، کودکان، نوجوانان و ...) و برنامههای باید اثربخش، خلاقانه و پایدار باشند.
دبیر پنجمین دوره انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران، درباره ویژگیهای کلی برنامههای ارسالی شهرها به دبیرخانه توضیح داد: برنامهها باید واجد ویژگیهایی به این شرح باشند. ۱- برنامهها، فعالیتها و اقدامها به طور ویژه برای پایتخت کتاب طراحی شده باشد. ۲- متناسب با نیازهای محلی، آیینهای بومی و ارزشهای دینی و ملی باشد. ۳- تأثیرات پایداری در ارتقای سطح فرهنگ کتابخوانی داشته باشد. ۴- از مشارکت مردمی و پشتیبانی شرکتهای بزرگ تجاری، کارخانهها و دستگاههای اجرایی برای تأمین هزینهها و سرمایهگذاری برخوردار باشد. ۵- قابلیت الگوبرداری داشته باشد. ۶- در محتوا و شیوه اجرا نوآورانه و کیفی باشد. ۷- برنامههای هر شهر میتواند شامل تمام شهرستانها و روستاهای آن باشد. ۸- قابلیت و ضمانت اجرایی داشته و اسناد لازم برای ضمانت اجرایی به پیوست باشد. (اسنادی همچون توافقنامهها، قراردادهای اجرایی، مصوبات شورای شهر و شوراهای ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهعنوان مستندات تضمینی در نظر گرفته میشوند.) ۹- برآورد کلی از هزینههای برنامهها داشته باشد. در برآورد مالی به منابع تأمین منابع، شیوههای بهرهوری و کسب بیشترین تأثیر اشاره شود. ۱۰- گستره اجرای برنامه میتواند در سطح شهر، یا در سطوح محلی، ملی و حتی منطقهای و بینالمللی باشد و ۱۱- جدول زمانی قابل ارزیابی و پیگیری دقیقی را ارائه دهد ...
بر اساس این گزارش، هدف از انتخاب و معرفی پایتخت کتاب ایران، کمک به توسعه پایدار، فرهنگی و اجتماعمحور شهرها و انسجامبخشی به فعالیتهای فرهنگی در شهرها با محوریت کتاب و کتابخوانی عنوان شده است. همچنین کشف، جذب، ساماندهی و بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای محلی و بومی برای ترویج کتابخوانی و تقویت برنامهریزی و نگاه به آینده از دیگر اهداف این رویداد است. این طرح با مشارکت برخی از نهادهای دولتی و غیردولتی از جمله کمیسیون ملی یونسکو، سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، نهاد کتابخانههای عمومی کشور، تشکلهای نشر، و دیگر نهادها و سازمانهای فعال و علاقهمند در این زمینه اجرا میشود. شهر منتخب علاوه بر لوح تقدیر مقامات عالیرتبه کشوری، مجموعهای از تسهیلات، اعتبارات و منابع فرهنگی دریافت خواهد کرد.
در چهارمین دوره از میان یکصد و شصت شهر شرکننده در رقابت کسب عنوان پایتخت کتاب، شهر کاشان موفق به کسب این عنوان شد. همچنین در ادوار پیشین شهرهای اهواز، بوشهر و نیشابور پایتخت کتاب ایران بودند.
نظر شما