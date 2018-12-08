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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۴

پخش «دروغ» از شبکه مستند سیما

پخش «دروغ» از شبکه مستند سیما

قسمت یازدهم مجموعه مستند «بهتر می‌شود» با عنوان «دروغ» شنبه ۱۷ آذر ساعت ۲۲:۳۰ از شبکه مستند سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد خوشدست در قسمت جدید از مجموعه مستند «بهتر می‌شود» به دنبال موضوع «دروغ» در میان اقشار متفاوت جامعه رفته است. او در این قسمت سراغ شخصی می‌رود که به اعتراف خودش دروغگویی قهار است!

نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده این مجموعه دری رضایی است.

از دیگر عوامل آن می‌توان به راوی و مشاور کارگردان: فرزاد خوشدست، مشاور رفتارشناسی و اجتماعی: محسن عبدالهیان، گروه تحقیق و نگارش: دری رضایی، محسن عبدالهیان، سمیرا زمانی، تصویربرداران: مهدی مولایی، بهادر فتاح، صدابرداران: حمید دژاکام، ستاره رضایی، تدوین: فرزاد خوشدست، دری رضایی و بهادر فتاح، صداگذاری و اتالوناژ: فرزاد خوشدست، دستیار کارگردان: ملیکا ابوطالبی و مدیر تولید: ابراهیم نظری اشاره کرد.

این قسمت از مجموعه «بهتر می‌شود» با حضور شقایق شیخی، نیما حسنی نسب، علی اصغر اصغر نژاد، حجت‌الاسلام علی مردادی و ... روانه آنتن شبکه مستند می‌شود.

کد مطلب 4479313
عطیه موذن

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