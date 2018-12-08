به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به دعوت دولت ترکمنستان به منظور شرکت و سخنرانی در کنفرانس بین‌المللی «جاده ابریشم: توسعه حال و آینده» در عشق‌آباد به سر می‌برد، روز جمعه (۱۶ آذرماه) با خانم بهار گل عبدی وا، معاون فرهنگی کابینه ریاست جمهوری و آتا گلدی شاه مرادف، وزیر فرهنگ ترکمنستان دیدار کرد.

عبدی وا در سخنانی در این دیدار، روابط خوب و نزدیک دو کشور ایران و ترکمنستان را ستود و از شرکت ایران در کنفرانس جاده ابریشم تشکر کرد. معاون فرهنگی کابینه ریاست جمهوری ترکمنستان همچنین، مشترکات فرهنگی دو کشور همسایه را از مهمترین عوامل نزدیکی دو کشور برشمرد.

ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز با اشاره به روابط رو به توسعه فرهنگی دو کشور احیای سنت‌های معنوی و شناساندن مشاهیر تاریخی ترکمنستان و ایران را به عنوان عامل جلوگیری کننده از افکار افراطی دانست.

وی در ادامه، پشنهادات اقدامات اجرایی فرهنگی که اصول آن در سفر فروردین‌ماه سال جاری رییس جمهور ایران به ترکمنستان به امضاء طرفین رسیده است، ارائه کرد که مورد پذیرش طرف ترکمنی قرار گرفت.

در پایان این دیدار، یک نسخه از کتاب «فرهنگ لغات و اصلاحات روزمره ترکمنی ـ فارسی» که از سوی رایزنی فرهنگی ایران در ترکمنستان منتشر شده است، به طرف ترکمنی اهداء شد.

کنفرانس بین‌المللی «جاده ابریشم: توسعه حال و آینده» روز پنجشنبه ۱۵ آذرماه با حضور وزرای فرهنگ و نمایندگان فرهنگی و سیاسی کشورهای افغانستان، ارمنستان، برونئی، کامبوج، چین، مصر، گرجستان، یونان، هندوستان، اندونزی، ایران، ژاپن، اردن، قزاقستان، کنیا، عراق، ایتالیا، کره‌شمالی، کویت، قرقیزستان، لبنان، مقدونیه، مالزی، مغولستان، موزامبیک، نپال، عمان، پاکستان، سوریه، تانزانیا، تایلند، ترکیه، ازبکستان، یمن، امارات متحد عربی و ویتنام، با پیام قربانقلی محمداف، رییس جمهور ترکمنستان در شهر عشق‌آباد (پایتخت ترکمنستان) آغاز به کار کرد.