به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شفقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توزیع شبکه آب‌رسانی، اظهار کرد: پروژه احداث تصفیه‌خانه شماره سه کرج در مرحله انعقاد تفاهم‌نامه میان شرکت آب و فاضلاب استان البرز و پیمانکار مربوطه قرار دارد.

وی تأکید کرد: کلنگ زنی پس از عقد قرارداد و تحویل کارگاه انجام می‌شود و طبق برنامه پیش‌بینی‌شده ظرف مدت دو سال این خط به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار کرج ظرفیت این تصفیه‌خانه را با دبی حدود ۵۰۰ لیتر در ثانیه اعلام کرد و گفت: این مهم با استفاده از منابع بخش خصوصی و بدون وابستگی به بودجه دولتی عملیاتی می‌شود.

شفقی بابیان اینکه با اجرای تصفیه‌خانه شماره سه کرج مناطق وسیعی از شهر تحت پوشش قرار خواهند گرفت، گفت: این مهم در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی استان به‌ویژه کلان‌شهر کرج، گفت: تلاش می‌کنیم توسعه شبکه خطوط آب‌رسانی با انجام اقدامات زیرساختی موردتوجه ویژه باشد.