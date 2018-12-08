به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شفقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توزیع شبکه آبرسانی، اظهار کرد: پروژه احداث تصفیهخانه شماره سه کرج در مرحله انعقاد تفاهمنامه میان شرکت آب و فاضلاب استان البرز و پیمانکار مربوطه قرار دارد.
وی تأکید کرد: کلنگ زنی پس از عقد قرارداد و تحویل کارگاه انجام میشود و طبق برنامه پیشبینیشده ظرف مدت دو سال این خط به بهرهبرداری خواهد رسید.
فرماندار کرج ظرفیت این تصفیهخانه را با دبی حدود ۵۰۰ لیتر در ثانیه اعلام کرد و گفت: این مهم با استفاده از منابع بخش خصوصی و بدون وابستگی به بودجه دولتی عملیاتی میشود.
شفقی بابیان اینکه با اجرای تصفیهخانه شماره سه کرج مناطق وسیعی از شهر تحت پوشش قرار خواهند گرفت، گفت: این مهم در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی انجام میشود.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی استان بهویژه کلانشهر کرج، گفت: تلاش میکنیم توسعه شبکه خطوط آبرسانی با انجام اقدامات زیرساختی موردتوجه ویژه باشد.
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