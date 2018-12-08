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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۵۰

تا پایان امسال؛

تصفیه‌خانه شماره سه کرج کلنگ زنی می‌شود

تصفیه‌خانه شماره سه کرج کلنگ زنی می‌شود

کرج - فرماندار کرج گفت: تصفیه‌خانه شماره سه این کلان‌شهر تا پایان امسال کلنگ زنی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس شفقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توزیع شبکه آب‌رسانی، اظهار کرد: پروژه احداث تصفیه‌خانه شماره سه کرج در مرحله انعقاد تفاهم‌نامه میان شرکت آب و فاضلاب استان البرز و پیمانکار مربوطه قرار دارد.

وی تأکید کرد: کلنگ زنی پس از عقد قرارداد و تحویل کارگاه انجام می‌شود و طبق برنامه پیش‌بینی‌شده ظرف مدت دو سال این خط به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار کرج ظرفیت این تصفیه‌خانه را با دبی حدود ۵۰۰ لیتر در ثانیه اعلام کرد و گفت: این مهم با استفاده از منابع بخش خصوصی و بدون وابستگی به بودجه دولتی عملیاتی می‌شود.

شفقی بابیان اینکه با اجرای تصفیه‌خانه شماره سه کرج مناطق وسیعی از شهر تحت پوشش قرار خواهند گرفت، گفت: این مهم در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی استان به‌ویژه کلان‌شهر کرج، گفت: تلاش می‌کنیم توسعه شبکه خطوط آب‌رسانی با انجام اقدامات زیرساختی موردتوجه ویژه باشد.

کد مطلب 4479328

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