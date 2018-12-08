سن سکته قلبی در ایران ۱۰ سال کمتر از میانگین جهانی است

​به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فرسویان بعدازظهر شنبه در شورای اطلاع رسانی بیمه سلامت استان با بیان اینکه میانگین سنی سکته های قلبی در ایران نسبت به میانگین جهان ۱۰ سال پایین تر و نگران کننده است اظهار داشت: باید اطلاع رسانی درست در جامعه صورت گیرد تا مشکلات کمتری در زمینه قلبی و عروقی داشته باشیم.

وی افزود: اگر کسی دچار مشکل قلبی شود هزینه ها مانند آنژیوگرافی و غیره بسیار بالا است و این هزینه ها بار مالی زیادی به سیستم بیمه تحمیل می کند.

این متخصص قلب و عروق ادامه داد: بیماری های قلبی مشکلاتی برای خانواده ها ایجاد می کند و برای کاهش هزینه ها باید به پیشگیری توجه ویژه کرد.

فرسویان با اشاره به کاهش سن بیماری های قلبی و عروقی اظهار داشت: برخی موارد مانند دیابت، فشارخون، چربی بالا، فعالیت ورزشی کم، مصرف مواد مخدر و غیره از جمله عوامل زمینه ساز بیماری قلبی و عروقی هستند.

متخصص قلب و عروق ادامه داد: متاسفانه ما به رژیم غربی سوق داده شدیم ولی فعالیت فیزیکی و ورزشی ما کمتر شده است و رژیم های غذایی نامناسب نیز سبب بروز مشکلات قلبی و عروقی می شود.

وی با بیان اینکه سکته های مغزی بعد از بیماری های قلبی دومین علت مرگ ومیر را تشکیل می دهند تصریح کرد: فشار خون نیز عامل بروز بسیاری از بیماری ها است و باید به آن توجه شود.