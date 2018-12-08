۷۰۰۰میلیارد تومان در بودجه سال آتی برای رفع فقر مطلق اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک اظهار داشت: برمبنای مفاد لایحه بودجه سال ۹۸، مجموع یارانه نقدی پرداختی به مردم در سال آتی ۴۲هزار میلیارد تومان خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین بودجه هزینه ای دولت در سال آینده با افزایش ۱۲درصدی در لایحه مذکور پیش بینی شده و برای حقوق و دستمزد نیز اعمال افزایش ۲۰درصدی مدنظر قرار گرفته است.

حسینی بیان کرد: در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم نیز طبق لایحه بودجه سال آتی، مقرر است ۹هزار میلیارد تومان برای تامین سبد کالای خانوارها تخصیص داده شود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: در سال آینده برمبنای تصمیم دولت، وزارت اقتصاد بایستی سه هزار میلیارد تومان بودجه از محل فروش اموال مازاد غیرمنقول دستگاه های اجرایی تامین کند.

وی تصریح کرد: همچنین برمبنای لایحه بودجه سال ۹۸، بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات و ۱۶۹ هزار میلیارد تومان درآمد نیز از محل فروش نفت پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر است برمبنای لایحه بودجه سال ۹۸، یارانه نقدی سه دهک درآمدی بالا به اموری همچون محرومیت زدایی و تکمیل پروژه های نیمه تمام اختصاص یابد و در این زمینه به نماینده عالی دولت در استان ها تفویض اختیار شده است.

حسینی اضافه کرد: در همین ارتباط باید گفت که در حال حاضر بودجه تخصیصی سالانه استان مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی ۷۰۰میلیارد تومان بوده و این بودجه از مجموع اعتبارات سالانه تملک دارایی و عمرانی استان فراتر است.