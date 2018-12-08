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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۹

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

۷۰۰۰میلیارد تومان در بودجه سال آتی برای رفع فقر مطلق اختصاص یافت

۷۰۰۰میلیارد تومان در بودجه سال آتی برای رفع فقر مطلق اختصاص یافت

اراک- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در لایحه بودجه سال آینده هفت هزار میلیارد تومان از محل بودجه یارانه نقدی برای رفع فقر مطلق در کشور اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک اظهار داشت: برمبنای مفاد لایحه بودجه سال ۹۸، مجموع یارانه نقدی پرداختی به مردم در سال آتی ۴۲هزار میلیارد تومان خواهد بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین بودجه هزینه ای دولت در سال آینده با افزایش ۱۲درصدی در لایحه مذکور پیش بینی شده و برای حقوق و دستمزد نیز اعمال افزایش ۲۰درصدی مدنظر قرار گرفته است.

حسینی بیان کرد: در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم نیز طبق لایحه بودجه سال آتی، مقرر است ۹هزار میلیارد تومان برای تامین سبد کالای خانوارها تخصیص داده شود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: در سال آینده برمبنای تصمیم دولت، وزارت اقتصاد بایستی سه هزار میلیارد تومان بودجه از محل فروش اموال مازاد غیرمنقول دستگاه های اجرایی تامین کند.

وی تصریح کرد: همچنین برمبنای لایحه بودجه سال ۹۸، بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان درآمد از محل مالیات و ۱۶۹ هزار میلیارد تومان درآمد نیز از محل فروش نفت پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقرر است برمبنای لایحه بودجه سال ۹۸، یارانه نقدی سه دهک درآمدی بالا به اموری همچون محرومیت زدایی و تکمیل پروژه های نیمه تمام اختصاص یابد و در این زمینه به نماینده عالی دولت در استان ها تفویض اختیار شده است.

حسینی اضافه کرد: در همین ارتباط باید گفت که در حال حاضر بودجه تخصیصی سالانه استان مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی ۷۰۰میلیارد تومان بوده و این بودجه از مجموع اعتبارات سالانه تملک دارایی و عمرانی استان فراتر است.

کد مطلب 4479399

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