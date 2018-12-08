یاری دومین نماینده ایران در دیدار نهایی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، در ادامه آخرین مرحله از رقابتهای لیگ جهانی کاراته وان سری A که در شهر شانگهای چین جریان دارد، در وزن ۶۰- کیلوگرم میعاد یاری به دیدار نهایی راه پیدا کرد.

وی ابتدا «میلتون بوسیرون» از فرانسه را ۵ بر ۲ شکست داد و سپس با نتیجه ۶ بر ۲ «هو لی» از هنگ کنگ را مغلوب کرد. یاری در سومین مبارزه ۳ بر صفر «ژنوس استفانوس» از یونان را از پیش رو برداشت و در ادامه «بروس داگلاس» برزیلی دارنده مدالهای طلا، نقره و ۲ برنز جهان با نتیجه ۴ بر ۳ شکست داد و با پیروزی ۵ بر ۳ مقابل «کریم آبوئیتا» از مصر راهی مرحله نیمه نهایی شد.

این کاراته کای کشورمان در این مرحله برابر «صدرالدین سایماتوف» ازبکستانی دارنده عنوان قهرمانی امیدهای جهان قرار گرفت و پس از تساوی صفر بر صفر با رای داوران برنده شد و به فینال راه یافت. مبارزه فینال میعاد یاری فردا با «آرای صمدان» ترکیه ای نفر اول رنکینگ جهان خواهد بود.

در همین وزن محمد شایگان پس از استراحت در دور اول، دور دوم «یینگ وای» از هنک کنگ را ۷ بر یک مغلوب کرد. در دومین مبارزه «کاجیت کاناگاسینگام» از فرانسه را ۵ بر ۲ شکست داد و سپس «یونیاما هدئیا» از ژاپن را ۶ بر ۳ از پیش رو برداشت و در ادامه ۳ بر یک مغلوب «آرای صمدان» از ترکیه شد و فردا برای کسب مدال برنز به روی تاتامی خواهد رفت.

امروز ذبیح الله پورشیب به دیدار نهایی وزن ۸۴- کیلوگرم راه یافتت. ضمن اینکه مهدیزاده و شیرصفت در گروه شانس مجدد وزن ۶۷- کیلوگرم برای کسب مدال برنز مبارزه خواهند کرد.

این رقابتها با حضور ۱۱۷۶ کاراته کا از ۸۰ کشور در چین جریان دارد.