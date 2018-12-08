انتقاد معاون وزیر رفاه از بازنشستگی زودهنگام در برخی مشاغل اداری

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری در مورد چالشهای صندوقهای بازنشستگی گفت: در حال حاضر، بازنشسته حقوق کافی دریافت نمیکند و دولت هم برای تامین بودجه صندوقها ناگزیر از استقراض یا استفاده از نظام مالیاتی است.
وی ادامه داد: مبالغی را که افراد طی زمان در آنجا انباشت میکنند، باید منبعی برای دوران بازنشستگی آنها شود. با این وجود، بسیاری از صندوقها از لحاظ منابع برای پرداخت حقوق افراد تحت پوشششان متکی به دولت هستند.
میدری گفت: وضعیت بازنشستگان اصلا ایدهآل نیست و باید بتوانیم به سمتی برویم که صندوقها پایدار باشند و همان منابعی که خود افراد در سنین کاریشان پسانداز میکنند، در سنین بازنشستگی آنها مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: برخی مشاغل سخت هستند و بازنشستگی زودهنگامشان منطقی است ولی بسیاری از افراد شاغل را با ۲۰ الی ۲۵ سال سابقه کار بازنشست کردهایم و پول پسانداز شده ناشی از این تعداد سالهای فعالیت، کفاف دوران بازنشستگی افراد را نمیدهد و ایجاد سود هم نمیکند.
معاون رفاهی وزیر رفاه گفت: استفاده بهینه از ذخایر صندوق های بازنشستگی و دستیابی به تعریف دقیقی از مشاغل سخت و زیان آور ضروری است که استفاده بهینه از ذخایر صندوق های بازنشستگی در حال حاضر مدنظر قرار گرفته است و در مورد مشاغل سخت و زیان آور نیز باید به تعریف درستی برسیم.
وی تصریح کرد: بسیاری از مشاغل را داریم که ماهیت و فرم اداری دارند اما شاغلان آن در سن ۵۰ سالگی بازنشست میشوند و این امر علاوه بر مشکلاتی که برای صندوقهای بازنشستگی ایجاد میکنند، فرصت اشتغال را برای جوانان هم محدود میکنند چراکه کسی که بازنشست شده، و از شغل کنونیاش بیرون میآید و در پی یافتن یک شغل جدید میرود، عرصه کاریابی را بر جوانان نیز، تنگ میکند.
میدری ادامه داد: کمتر از ۳۰ درصد افراد در سنین کار در ایران شاغل هستند و بیش از ۶۵ درصد بازنشستگان زیر ۶۰ سال سن دارند.
وی گفت: در حال حاضر صندوق های بازنشستگی سه برابر ۱۰ سال گذشته به بودجه عمومی کشور وابسته هستند. حدود ۱۰ سال قبل، تنها ۳ درصد بودجه عمومی کشور به عنوان کمکِ زیان به صندوق های بازنشستگی تعلق می گرفت اما در سال ۹۶ این رقم به ۱۰ درصد افزایش یافته است.
معاون رفاهی وزیر رفاه تاکید کرد: به طور حتم اگر این روند ادامه یابد و تغییری صورت نگیرد، طی ۱۰ سال آینده ۴۰ درصد بودجه عمومی کشور باید به عنوان کمک زیان صندوق های بازنشستگی، صرف شود.
میدری گفت: براساس مطالعات بین المللی ۱۱۴ کشور دنیا اصلاحات پارامتریک را در دستور کار قرار داده اند و ما نیز راهی جز این نداریم.
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