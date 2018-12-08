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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۴

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تیم ارزیابی ستاد کل نیروهای مسلح از پایگاه شکاری وحدتی بازدید کرد

تیم ارزیابی ستاد کل نیروهای مسلح از پایگاه شکاری وحدتی بازدید کرد

تیم ارزیابی آمادگی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح از پایگاه شکاری وحدتی دزفول بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاجا، تیم ارزیابی آمادگی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح از پایگاه شکاری وحدتی دزفول بازدید کرد.

بر اساس این گزارش، این ارزیابی به سرپرستی دریادار مرتضی صفاری معاون نظارت و ارزیابی قرارگاه سربازی خاتم الانبیا ء(ص)،  و با حضور امیر مهدی هادیان معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش و جمعی از مسولین ستاد کل نیرو های مسلح و نهاجا برگزار شد.

دریادار صفاری در جریان این ارزیابی گفت: همراهی و همدلی معاونت‌های مختلف این پایگاه در بررسی مشکلات و رفع آنها قابل تحسین است، این تعامل و هم افزایی سبب یأس و نا امیدی دشمنان ما می‌شود.

وی افزود: دشمنان اگرچه تجهیزات خود را به رخ ما می‌کشند اما آمادگی لحظه به لحظه فرزندان برومند ایران عزیز در نیروهای مسلح همه نقشه‌های آنان را برهم ریخته و فکر تجاوز را از آنان گرفته است.

کد مطلب 4479412
هادی رضایی

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