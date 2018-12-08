میزان بارشها در یاسوج از اول مهر سالجاری۴۲۶ میلیمتر/افزایش بارش

به گزارش خبرنگار مهر، ولی بهره مند در جمع خبرنگاران افزود: میزان بارندگی مدت مشابه سال گذشته در یاسوج ۵۸ و ۷ دهم میلی متر بوده است.

بهره مند اظهار داشت: همچنین در این مدت در دهدشت ۴۲۲ میلیمتر و در سی سخت نیز ۴۱۲ و ۸ دهم میلیمتر بارش داشته ایم که در مدت مشابه سال گذشته در دهدشت۶۶ و ۵ دهم بارش داشتیم.

وی بیان داشت: همچنین میزان بارشها در دوگنبدان ۳۳۸ و۵ دهم میلیمتر و در امامزاده جعفر۳۳۲ و ۷ دهم میلی متر گزارش شده است.

بهره مند میزان بارشها در لیکک را ۲۸۵ و ۸ دهم میلیمتر عنوان کرد و افزود: در سال گذشته در سی سخت۷۰ و ۸ دهم میلی متر، در دوگنبدان ۴۶ و ۲ دهم میلی متر، درامامزاده جعفر۳۸ و ۸ دهم میلی متر و در لیکک نیز ۹۱ میلیمتر باران ثبت شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در بارندگی روز گذشته در یاسوج ۹ و ۹ دهم میلیمتر، در دهدشت۱۶ و ۵ دهم میلی متر و در سی سخت۱۵ و ۴ دهم میلی متر باران باریده است.

بهره مند افزود: همچنین بارش باران در دوگنبدان هشت و ۶ دهم میلی متر، درلیکک۱۵ و ۵ دهم میلی متر و در منطقه امامزاده جعفر نیز ۱۷ میلیمتر بارش ثبت شده است.