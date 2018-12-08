به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی در نشست اختتامیه دومین کنفرانس رؤسای مجالس ۶ کشور آسیایی در مبارزه با تروریسم و ارتباطات درون منطقه‌ای؛ دستاوردهای نشست کمیته گسترش ارتباطات و تقویت همکاری‌های بین منطقه‌ای تحقق صلح و توسعه همه‌جانبه و پایدار در منطقه را تشریح کرد.

وی گفت: این کمیته با حضور نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه، جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی پاکستان تشکیل جلسه داد.

جلالی ادامه داد: در این جلسه نمایندگان همه کشورهای عضو در مباحث به صورت فعالانه شرکت کرده و نقطه نظرات خود را در موضوع تقویت همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای بین ۶ کشور مطرح کردند.

وی ادامه داد: در این نشست چالش‌های بین ۶ کشور در حوزه اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر این مسئله تأکید شد که تحریم‌ها نباید مانع همکاری‌های منطقه‌ای شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به ظرفیت‌های پیش روی ۶ کشور و بحث و بررسی در رابطه با این ظرفیت‌ها در نشست کمیته مذکور گفت: منابع طبیعی و مواد معدنی، نفت و گاز و انرژِی، حمل و نقل و ترانزیت، توریسم و گردشگری، مبادلات علمی، فرهنگی و آکادمیک، همکاری‌های پزشکی و درمانی، ظرفیت‌های انسانی در حوزه‌های جوانان، زنان، تحصیل کرده‌ها و نیروی کار از جمله ظرفیت‌های مشترک ۶ کشور است که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلالی ادامه داد: همچنین تروریسم و افراط‌گرایی، فقر و توسعه نیافتگی، مداخلات فرامنطقه‌ای، تحریم، تهدید و تحقیر و قاچاق مواد مخدر جزو تهدیدهای مشترک ۶ کشور است که در نشست کمیته مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون امنیت ملی تصریح کرد: همکاری‌های تجاری، تسهیل روابط اقتصادی، کاهش تعرفه‌های تجاری، سهولت فرآیندهای گمرکی، استفاده از ارزهای ملی، سیستم گسترش همکاری بین بانکی، ایجاد سیستم سوئیفت منطقه‌ای، ارائه نظام تهاتری کالا و خدمات، تسهیل سرمایه‌گذاری مشترک به ویژه در بخش‌های کار بر روی پروژه‌های مشترک، تشکیل کمیته مشترک سرمایه‌گذاری بین ۶ کشور و تشکیل شهرک‌های صنعتی منطقه‌ای مشترک، تقویت روابط بازار سرمایه از طریق همکاری سازمان‌های بورس کشورهای ۶ گانه، استفاده از نقش و ظرفیت زنان و جوانان در پیشبرد اقتصاد منطقه‌ای و تلاش جهت رونق گردشگری بین ۶ کشور و افزایش تبادلات فرهنگی، علمی و آکادمیک از پیشنهادات و فرصت‌های مطروحه برای افزایش و تقویت همکاری‌ها بین کشورهای مذکور بود.

وی اظهار داشت: در کمیته گسترش ارتباطات و تقویت همکاری‌های بین منطقه ای همچنین بر بسترسازی جهت همکاری عملیاتی در چارچوب یک پهنه، یک راه و جاده ابریشم، تشکیل کمیته سرمایه‌گذار مشترک اقتصادی میان ۶ کشور، ضرورت توجه به مناطق مرزی و مرزنشینان و تقویت تجارت‌های مرزی، نقش مواد مخدر در کمک به تروریسم و ضرورت مبارزه با این هر دو عامل، ایجاد تسهیلات تجاری از طریق موافقتنامه‌های تجاری- منطقه ای و تجارت آزاد منطقه‌ای، تقویت روابط بانکی و تسهیل ارتباطات مالی و انجام معاملات فی‌مابین با ارزهای ملی یا ارزهای معتبر غیر از دلار، تقویت همکاری در بخش ترانزیت و حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، ایجاد شهرک‌های چند جانبه و منطقه‌ای و توسعه توریسم و گردشگری و افزایش تبادلات فرهنگی بین گروه‌های مختلف مردم ۶ کشور و تبادلات علمی و آکادمیک از جمله تبادل استاد و دانشجو تاکید شد.