به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری کل استان گلستان هادی هاشمیان اظهار کرد: نظریه اولیه کارشناسی درباره مقصران مرگ دو کودک نوکنده‌ای اعلام شد.

وی افزود: براساس اعلام نظر کارشناسی، شهرداری نوکنده به علت رفع نکردن خطر یا کاهش خطر با نصب تابلوهای هشدار دهنده در محل تلاقی خیابان به بستر رودخانه و همچنین اقدام نکردن برای رفع خطر و هم سطح نکردن بستر رودخانه در محل گودال مورد نظر، مقصر شناخته شد.

هاشمیان ادامه داد: اداره منابع آب کردکوی، بندرگز، ترکمن و گمیشان هم به دلیل بی توجهی به خطر موجود در بستر رودخانه و نصب نکردن تابلوهای هشداردهنده در زمینه ممنوعیت و جلوگیری از ایجاد گودال در بستر رودخانه، در بروز این حادثه تلخ مقصر است.

وی بیان کرد: حفرکنندگان گودال هم با حفر این گودال غیرایمن در بروز این حادثه نقش دارند.

هاشمیان گفت: این نظر کارشناسی بخشی از قصور در بروز این حادثه را هم متوجه پدر و مادر این کودکان به علت مراقبت نکردن از آنان برای جلوگیری از قرار گرفتن در محل پر خطر اعلام کرده است.

به گفته رئیس کل دادگستری استان گلستان، با پیگیری های انجام شده نظریه کارشناسی به دادگاه اعلام و به طرفین پرونده هم ابلاغ شد.

گفتنی است که آبان امسال دو کودک هفت و چهار ساله در گودال آب در نوکنده غرق شدند.