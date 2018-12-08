دانشگاه آزاد و سایپا صدرنشین لیگ برتر واترپلو

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، مرحله نخست بیست و هشتمین دوره رقابت‌های لیگ برتر واترپلو کشور از صبح امروز (چهارشنبه) آغاز شد. مرحله اول این رقابت‌ها از ۱۴ الی ۱۶ آذر ۱۳۹۷ به میزبانی دو تیم دانشگاه آزاد اسلامی و سایپا در استخر بین المللی ۹ دی مجموعه ورزشی شهید شیرودی پیگیری شد.

در دیدار نخست این رقابت‌ها دو تیم نفت امیدیه و نفت و گاز گچساران به مصاف هم رفتند. در پایان امیدیه موفق شد حریف خود را با نتیجه ۷ بر ۳ از پیش رو بردارد.

در ادامه دو تیم تهرانی سایپا و استخر شهید نوفلاح از ساعت ۱۰:۳۰ به آب زدند. این دیدار با نتیجه ۲۱ بر ۵ به سود سایپا به پایان رسید.

در سومین دیدار از روز نخست این مسابقات دانشگاه آزاد اسلامی قهرمان فصل گذشته لیگ برتر واترپلو کشور پذیرای تیم جوان نماینده زنجان بود. شاگردان شهیدی پور در تیم دانشگاه در پایان این دیدار با نتیجه ۱۶ بر صفر پیروز از میدان خارج شدند. با توجه به عدم حضور تیم اصفهان نتیجه دیدار چهارم روز نخست تقابل رعد پدافند هوایی و اصفهان با نتیجه ۵ بر صفر به سود پدافند به پایان رسید.

تیم‌های نفت امیدیه، سایپا، دانشگاه آزاد اسلامی و رعد پدافند هوایی موفق شدند با کسب دو امتیاز روز نخست این رقابت‌ها را به پایان برسانند.

اما در دومین روز این رقابت‌ها در دیدار اول استخر نوفلاح و گچساران به مصاف هم رفتند. نوفلاح در یک دیدار پایاپای و نزدیک موفق شد حریف خود را با نتیجه ۸ بر ۷ از پیش رو بردارد. در دومین دیدار دو تیم سایپا و امیدیه که روز نخست این مسابقات را با پیروزی آغاز کرده بودند به آب زدند. شاگردان پنام تاش در سایپا موفق شدند با نتیجه ۱۶ بر ۵ پیروز از میدان خارج شوند و دومین دو امتیاز خود را کسب کنند.

با توجه به عدم حضور اصفهان نتیجه دیدار سوم، تقابل زنجان و اصفهان نیز ۵ بر صفر به سود زنجان ثبت شد. در آخرین بازی از روز دوم این مسابقات دانشگاه آزاد و رعد پدافند مقابل هم صف آرایی کردند. دانشگاه همچون دیدار نخست خود موفق شد این دیدار را با نتیجه ۱۱ بر ۶ با پیروزی به پایان برساند.

سومین روز مرحله نخست بیست و هشتمین دوره لیگ برتر واترپلو کشور بعدازظهر روز گذشته با تقابل امیدیه و نوفلاح آغاز شد. این دیدار در پایان با نتیجه ۱۲ بر ۷ به سود امیدیه به پایان رسید. در دیدار دوم نیز سایپا پذیرای نفت و گاز گچساران بود که این بازی با برتری سایپا با نتیجه ۲۸ بر ۱ به پایان رسید، تا این تیم با ۶ امتیاز در جایگاه نخست گروه A قرار گیرد.

در ادامه دیدار دانشگاه آزاد و اصفهان نیز با توجه به عدم حضور نماینده اصفهان ۵ بر صفر به سود دانشگاه به پایان رسید تا دانشگاه با ۶ امتیاز در رتبه نخست گروه B قرار گیرد. در آخرین دیدار دور نخست این رقابت‌ها رعد پدافند نیز موفق شد با نتیجه ۱۱ بر ۲ مقابل زنجان پیروز شود.

* جدول رده بندی گروه A:

۱. سایپا - ۳بازی- ۳ پیروزی- ۶ امتیاز

۲. نفت امیدیه - ۳ بازی - ۲ پیروزی - ۴ امتیاز

۳. استخر شهید نوفلاح - ۳ بازی - یک پیروزی - ۲ امتیاز

۴. نفت و گاز گچساران - ۳ بازی - بدون پیروزی و امتیاز



* جدول رده بندی گروه B:

۱. دانشگاه آزاد اسلامی - ۳ بازی - ۳ پیروزی - ۶ امتیاز

۲. رعد پدافند - ۳ بازی - ۲ پیروزی - ۴ امتیاز

۳. زنجان - ۳ بازی - یک پیروزی - ۲ امتیاز

۴. اصفهان - ۳ بازی - بدون پیروزی و امتیاز