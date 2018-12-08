به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز شنبه در مراسم اهدای ماشین آلات عمرانی به شهرداری‌های مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه اظهار داشت: برخی از افرادی که وعده کمک به زلزله‌زدگان دادند در واقع سلفی‌بگیر بودند، البته در این میان برخی نیز به وعده خود عمل کردند که از این افراد تشکر می‌کنیم.

وی افزود: در اوایل وقوع زلزله جلسه‌ای با رییس شورای شهر تهران داشتیم که قرار شد با درخواست شهردار وقت تهران در قالب یک تفاهم‌نامه شهرداری تهران ۱۰ میلیارد تومان به شهرهای زلزله‌زده کمک کند.

استاندار کرمانشاه گفت: ۲.۳ میلیارد تومان از این مبلغ در روزهای اولیه توسط گروه‌های امدادی و خدماتی شهرداری تهران، در شهرهای زلزله‌زده هزینه شد؛ ۷.۸ میلیارد تومان باقیمانده نیز صرف خرید ماشین آلات عمرانی برای شهرداری های مناطق شد.



بازوند ادامه داد: این رویداد مصداق عینی همان فرصت سازی مورد تاکید مقام معظم رهبری است که در سفر سفر پربرکتشان به مناطق زلزله زده فرمودند و امیدواریم این خودروها گرهی از مشکلات خدماتی شهرداری های مناطق زلزله زده باز کنند.

وی تصریح کرد: همچنین از محل اعتبارات زلزله مبلغ ۷۸ میلیارد تومان برای کمک به شهرداری های این مناطق زلزله زده اختصاص داده ایم؛ علاوه بر اینها ۱۵ میلیارد تومان نیز جهت پرداخت هزینه های جاری صدور پروانه ها در این مناطق اختصاص یافته است که در مجموع ۱۰۵ میلیارد تومان به شهرداری های این مناطق کمک شده است.

استاندار کرمانشاه بیان داشت: همچنین تقاضای ۱۰۰ هزار تن قیر برای شهرداری های مناطق زلزله زده داشته ایم که از این قیر برای ترمیم معابر استفاده می شود.

به گفته بازوند، بیشترین خسارت ها به شهرداری سرپل‌ذهاب وارد شده است و بیشترین حجم بازسازی هم در این شهر است، هرچند ۶۷۰۰ واحد تخریبی در این شهر داشته‌ایم ولی تاکنون بیش از ۱۰ هزار پروانه ساخت صادر شده و به عبارتی ۳۵۰۰ واحد اضافی نیز نوسازی می شوند و شاهد یک شهر استانداردتر به لحاظ سازه‌ای خواهیم بود.

استاندار کرمانشاه بیان داشت: روند بازسازی در شهرهای زلزله زده تا پایان سال ۹۸ به پایان می رسد و باید سیمای شهرهای زلزله زده هرچه زودتر از آسیب های این بحران پاک شود.