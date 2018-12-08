اولویت تامین ارز مناسب برای سفر حج/تلاش برای افزایش سهمیه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رشیدیان رئیس جدید سازمان حج و زیارت در حاشیه آئین معارفه خود در جمع اصحاب رسانه ضمن تشکر از زحمات حمید محمدی رئیس سابق این سازمان و با اشاره به موضوع حج گفت: با توجه به تصویری که حج و زیارت در روحیه و ایمان مردم دارد، امیدواریم با برنامه ریزی در زمینه ارتقای کیفیت این امر ماندگاری آن را افزایش دهیم.

وی ادامه داد: به علاوه امیدواریم با توجه به شرایط اقتصادی در زمینه مدیریت هزینه ها، اقدام مطلوبی انجام دهیم. چرا که امروزه یکی از مهمترین اولویت ها، برابری پول ملی ما با ارزهای خارجی است و چون به تبع اینکه قراردادهای ما با شرکت های سعودی باید با ارز انجام شود، تامین این ارز از دغدغه های ما بوده که امیدواریم با همکاری مجلس و دولت، محقق شود.

رشیدیان با بیان اینکه در هفته های آینده برای مذاکره درباره حج سال آینده به عربستان سفر خواهیم کرد، گفت: در آنجا نیز برای برگزاری با کیفیت حج، تلاش خواهیم کرد.

وی در خصوص حج عمره نیز تصریح کرد: حج و زیارت ظرفیتی در دیپلماسی عمومی و ارتباط با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای مسلمان است. امیدواریم بتوانیم ظرفیت حج را افزایش دهیم. اما دغدغه اصلی ما تامین ارز آن در کشور است که باید حل شود.

وی در پاسخ به این سوال که جای امیدواری برای بازگشایی حج عمره وجود دارد یا خیر؟ گفت: اجازه دهید پس از برگزاری جلسات به این سوال پاسخ دهیم. چرا که لازمه این امر، توافق با طرف سعودی درباره نحوه تامین هزینه های اقامتی، حمل و نقل، تغذیه و غیره است.

رشیدیان در پاسخ به این سوال که محور مذاکرات امسال سازمان حج با طرف سعودی بازگشایی حج عمره است یا خیر؟ گفت: مسلماً در این باره نیز صحبت خواهیم کرد اما دغدغه ما تامین ارز این سفر بدون ایجاد فشار به مردم است.

وی درباره افزایش سهمیه حج عمره نیز گفت: سعودی ها پس از مصوبه ای که موجب تامین سهمیه کشورها بر اساس جمعیت آنها شد، سهمیه ایران را نیز محدود کردند اما تلاش خواهیم کرد که برای سالهای پیش که مردم از حج محروم شده اند نیز سهمیه بیشتری بگیریم.

رشیدیان درباره سپرده های عمره مردم نیز توضیح داد: سود سپرده ها در بانک ها به آنها تعلق می گیرد اما این مبالغ برای انجام حج عمره بوده و در مرحله اول تلاش خواهیم کرد تا مسیر حج عمره را باز کنیم.

وی تاکید کرد: در دولت قبل و در زمان ثبت نام عمره نیز ما تاکید کردیم که این تعداد ثبت نام انجام نشود اما آن زمان به دلیل برخی سیاست ها برای جمع آوری نقدینگی در جامعه، این امر انجام شد و موجب مشکلات فعلی شده است.