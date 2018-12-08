تمام تلاش خودرا برای فعال کردن واحدهای راکد صنعتی به کار بسته ایم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه باید برای فعال کردن تولید و ایجاد اشتغال در کشور تلاش کنیم، گفت: دولت تدبیر و امید به دنبال فعال کردن واحدهای راکد صنعتی و افزایش تولید در کشور است.

وی سپس در خصوص افزایش قیمت خودرو نیز گفت: سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مسئول قیمت گذاری خودرو است و این سازمان باید در این باره اظهار نظر کند.

رحمانی با تاکید بر اینکه بخشی از خودروها مشمول قیمت ‌گذاری شورای رقابت است، افزود: دولت در این خصوص ورود دارد ولی بخشی که خارج از مصوبه شورای رقابت است آنالیز قیمت را سازمان حمایت انجام می دهد و کار کارشناسی می ‌کند.

وی گفت: قیمت ‌هایی که ایران خودرو اعلام کرده خارج از مشمول قیمت ‌گذاری است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای تسهیل امور جلسه سران قوا را داریم، گفت: در مواردی که اصلاح قانون یا تسهیل اجرای قانون لازم است، این کار انجام می شود تا از تولید حمایت شود.

رحمانی همچنین با بیان اینکه تحریم در بخش ‌هایی محدودیت ایجاد کرده است، گفت: البته نباید فراموش کرد که تحریم در برخی از قسمت ها نیز باعث ایجاد فرصت ده است.

وی گفت: افزایش نرخ ارز صادرات را به خصوص در تولید پوشاک و لوازم خانگی توجیه پذیرتر کرده است.

وزیر صمت گفت: برای حمایت از تولید فرمایشات مقام معظم رهبری مبنای کار دولت است و در این راستا هیچ محدودیتی در حمایت از تولید و کالای ایرانی نداریم.

رحمانی همچنین افزود: شاهد بازگشایی ۱۳۰۰ واحد صنعتی در سال جاری هستیم که با بازگشت این واحدهای صنعتی به چرخه تولید ۱۸ هزار نفر سر کار خود بازگشتند.