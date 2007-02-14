مدیران دانشگاه ها : سرنوشت اعتبارات ارزی مبهم است / وزارت علوم : اعتبارات ارزی تا 2 ماه دیگر پرداخت می شود

علی اکبر میرزایی معاون پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مرحله اول بودجه مرتبط با خرید تجهیزات در سال 80 به اندازه 5 میلیون و 500 هزار دلار پرداخت شد که به واسطه این اعتبار تا سال های 82 و 83 تجهیزات و دستگاه هایی برای دانشگاه سیستان و بلوچستان خریداری شد.

وی افزود: ابلاغیه سال 83 وزارت علوم به دانشگاه سیستان و بلوچستان خبر از 3 میلیون دلار اعتبار برای دانشگاه در مرحله دوم وام تبصره 29 می داد. تهیه پیش فاکتورها از همان زمان آغاز شد و وزارت علوم در اسفند ماه 84 از دانشگاه خواست تا 150 میلیون تومان به حساب وزارت علوم واریز شود تا در راستای خرید تجهیزات به مرحله گشایش "تی سی" برسیم اما از آن زمان تا کنون خبری از 3 میلیون دلار نیست و وزارت علوم نیز هنوز به دانشگاه نگفته کار تا کجا پیش رفته است.

معاون پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان بر اساس اعتباراتی که به دانشگاه ابلاغ می شود، پروژه های کارشناسی ارشد و دکتری و پروژه های تحقیقاتی را تعریف می کند اما گره کار از سوی وزارت علوم به طور صادقانه با دانشگاه ها در میان گذاشته نمی شود تا همگی همصدا شویم.

احمد صدقی گمچی رئیس دانشگاه ارومیه نیز در گفتگو با مهر در سخنانی مشابه با معاون پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: از سال 82 اعتباری در حدود 5/2 میلیارد دلار جهت خریداری تجهیزات به دانشگاه ارومیه ابلاغ شد اما دانشگاه ارومیه مانند سایر دانشگاه ها تاکنون نتوانسته است حتی یک دلار هم هزینه کند. وزارت علوم با یک سری مشکلات خرید ارزی مواجه بود و دانشگاه ها هنوز سردرگم هستند و نمی دانند در خصوص تجهیزات چه اقدامی باید انجام دهند.

وی افزود: 21 رشته دکتری و 41 رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه ارومیه تدریس می شود و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به سرعت رشد کرده است، بنابراین تأخیر خرید ارزی به تحقیقات دانشگاه ها آسیب می رساند و باعث بی مایه شدن تحقیقات می شود. البته تأخیر خریداری تجهیزات ارزی تقصیر وزارت علوم هم نیست اما نمی دانیم که چه اتفاقی در این زمینه رخ داده است؟!

علی اکبر موسوی موحدی معاون پژوهشی دانشگاه تهران نیز به مهر گفت: دانشگاه تهران با کمبود بودجه تجهیزات مواجه است. اعتبار ارزی خرید تجهیزات برای دانشگاه تهران 4/11 میلیون دلار است که دانشگاه پیش فاکتورها را آماده کرده و 570 میلیون تومان نیز جهت گشایش "تی سی" هزینه کرده اما هنوز سرنوشت این اعتبار ارزی مشخص نیست.

اظهارات مسئولین دانشگاه ها در حالی است که امید فاطمی مدیرکل پشتیبانی وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد: پرداخت وام ارزی برای خرید تجهیزات آزمایشگاهی در دستور کار وزارت علوم قرار گرفته و مراحل اجرایی پرداخت آن در حال انجام است.

امید فاطمی گفت: وام ارزی تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه ها و پژوهشگاه های تابعه وزارت علوم که از سال 1379 تاکنون با مشکل مواجه بود در دستور کار دفتر پشتیبانی معاونت پژوهشی وزارت قرار گرفته است. بخش اول این وام به میزان 166 میلیون دلار در سال 1379 پرداخت شد اما قسمت دوم آن به مبلغ 234 میلیون دلار تاکنون پرداخت نشده و وزارت علوم از آذرماه سال گذشته امور اجرایی مربوط به پرداخت این وام را انجام داده است.

مدیر کل پشتیبانی وزارت علوم افزود: اکنون مشکل بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی دراین زمینه برطرف شده و تمامی امور اجرایی را به وزارت علوم واگذار شده است. بدین ترتیب مقرر شده است وزارت علوم اقدام به گشایش اعتبار کند و به طور مستقیم به این امر بپردازد. دانشگاه ها در فرصت 2 ماه آینده مجددا نیازهای خود را به وزارت علوم اعلام می کنند و پرداخت بخش دوم وام ارزی آغاز می شود.