به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی آذربایجان‎شرقی، داود بهبودی در حاشیه بازدید از پزشکی قانونی استان به خبرنگاران گفت: سازمان پزشکی قانونی از سال ۱۳۸۵ استانی شده و در آذربایجان‎شرقی نیز از آن زمان تاکنون وضعیت نسبتا مناسبی داشته است.

وی افزود: ساختمان جدید پزشکی قانونی اوایل سال ۱۳۹۰ به بهره‎برداری رسید و در آن مقطع برای راه‎اندازی آزمایشگاه ژنتیک و در سال ۹۵ نیز در جهت تکمیل تجهیزات این آزمایشگاه، اعتبارات مناسبی اختصاص یافت.

بهبودی اذعان داشت: بعد از آزمایشگاه ژنتیک تقویت سایر بخش‎های تخصصی نیز مدنظر بود و برای تجهیز آزمایشگاه سم‎شناسی سال گذشته نیز اعتبار پیش‌بینی شد ولی بعلت محدودیت‌های بودجه، تأمین آن به سال‌های آتی موکول گردید.

وی در ادامه بحث کمبود فضا را با توجه به افزایش مراجعات مطرح و بر ساماندهی وضعیت فعلی بر اساس ظرفیت‎های قانونی و امکانات موجود تأکید کرد.

بهبودی همچنین از تلاش و پیگیری سازمان برای انتخاب گزینه مناسب مکان اجرای پروژه سوله حوادث پزشکی قانونی با لحاظ مباحث پدافند غیرعامل و کارکرد مطلوب سوله خبر داد.

وی با اشاره به وظایف تخصصی، حساس و طاقت‌فرسای پرسنل پزشکی قانونی از تلاش آنان تقدیر و قدردانی نمود و اهتمام سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان در تکمیل تجهیزات و ساماندهی فضاهای کالبدی را یادآور شد.