نباید در بیان انتقادات بزرگ نمایی کنیم/لزوم بیان واقعیت ها

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی بعد از ظهر شنبه در جمع مدیران و دهیاران پیشوا با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: دستاوردهای عظیم انقلاب در طول عمر چهل‌ساله آن، روشن، قابل‌درک و مایه افتخار و مباهات است و ما وظیفه داریم در ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، این دستاوردها را برای عموم مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان تبیین کنیم.

وی افزود: در این ایام باید شاخص‌های پیشرفت، اقدامات انجام‌شده و افتخارات کسب‌شده کشور برای عموم مردم به‌خصوص جوانان که شرایط پیش از انقلاب اسلامی را درک نکرده‌اند، هنرمندانه و علمی تبیین و بازگو شود.

فرماندار پیشوا ادامه داد: در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی انتظار داریم که برنامه‌های این ایام غنا و محتوای بیشتری نسبت به سال‌های گذشته داشته و گسترده‌تر و فراگیرتر به اجرا درآیند.

عباسی بابیان این که دشمن تلاش می‌کند تا از خلأها استفاده و شبهه افکنی کند، خاطرنشان کرد: مردم شاهد اقدامات و خدمات نظام جمهوری اسلامی هستند و آن را به‌وضوح لمس می‌کنند و در انعکاس این خدمات باید واقع‌نگر بوده و بزرگ‌نمایی و یا سیاه نمایی نکنیم.

وی در ادامه به بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه پزشکی، علم و فناوری، موشکی، هسته‌ای، کشاورزی، صنعت و ... پرداخت و بیان این دستاوردها به مردم را در ایام سال به‌خصوص در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ضروری دانست.

فرماندار پیشوا ادامه داد: مدیران ادارات پیشوا خدمات و شاخص‌های عملکردی انقلاب اسلامی در طول چهل سال گذشته نسبت به قبل از انقلاب را در قالب آمار و نمودار ارزیابی، کارشناسی و تحلیل نموده و به فرمانداری ارسال نمایند تا بتوان آن‌ها را تدوین و در قالب کتاب به چاپ رساند.

عباسی بابیان اینکه برنامه‌های دهه فجر در قالب ستاد در سطح شهرستان به اجرا درمی‌آیند، بیان کرد: لازم است تا همه ادارات و نهادهای برنامه‌های خود را متناسب با ویژگی‌های چهلمین سالگرد انقلاب تدوین کرده و ارائه دهند.

فرماندار پیشوا افزود: برگزاری نمایشگاه‌های مختلف، تشریح اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه‌ها، برگزاری نمایشگاه اقوام، نمایشگاه صنایع‌دستی، نمایشگاه عشایری و اقتصاد مقاومتی، جشنواره‌ها، یادواره‌ها و برنامه‌های مختلفی برای ایام سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در پیشوا اجرا خواهند ش