بهره گیری از سمن ها برای مبارزه بامواد مخدر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سید قدیر مرتضوی ظهر شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه بهره گیری از سمن ها برای مبارزه بامواد مخدر در چهارمحال و بختیاری ضروری است، اظهار داشت: سمن ها نقش مهمی در فرهنگ سازی مبارزه با مواد مخدر دارند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال وبختیاری بیان کرد: باید از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در راستای مبارزه با مواد مخدر استفاده کرد.

وی تاکید کرد: اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد گسترش مواد مخدر در جامعه در سطح استان از مهمترین اهداف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال وبختیاری است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال وبختیاری بیان کرد: برگزاری برنامه های مقابله در حوزه مواد مخدر در مدارس، مساجد و ... از مهمترین برنامه های سالجاری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر چهارمحال وبختیاری به شمار می رود.