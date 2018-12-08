تخصیص پنج میلیارد ریال اعتبار به حوزه پژوهش/۱۱محور پژوهشی مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، باباعلی مردوخی امروز بعد از ظهر در جلسه مشترک کارگروه آموزش، پژوهش فناوری و نوآوری استان کردستان و ستاد استانی هفته پژوهش اظهار داشت: سال گذشته نیز همین میزان اعتبار به حوزه پژوهش اختصاص یافته بود و با توجه به اینکه تمام برنامه های پژوهشی از ابتدای هفته پژوهش اغاز می شود تاکنون در این حوزه اعتباری هزینه نشده است.

وی به ۱۱ محور پیشنهادی اولویت های پژوهشی کردستان برای شرکت در فراخوان سال ۹۷. و ارائه پژوهش در این محورها اشاره کرد و افزود: سیاست های توسعه اشتغال در حوزه های کم سرمایه و کسب و کارهای خرد، گسترش توریسم سلامت، گردشگری و آموزش، مناطق آزاد ویژه استان، عملکردها، کارکردها، راهبردها، فرصت ها و پیش نیازها از جمله این محورها است.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری کردستان ادامه داد: بنگاه های در حال رکود و استفاده از ظرفیت های موجود برای صنایع جایگزین، امکان سنجی ایجاد فعالیت های صنعتی و معدنی دارای ظرفیت و مزیت در استان و شناسایی زمینه های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار از دیگر محورهای پیشنهادی اولویت دار برای پژوهش در سال جاری است.

مردوخی یاداور شد: کاربست فناوری های نوین در استان و امکان سنجی تولید ثروت، درآمدهای پایدار در شهرداری ها، زنجیره تولید گیاهان دارویی و کولبری، از جمله محورهای مهم پیشنهادی برای پژوهش در کردستان در سال ۹۷ است.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: هزینه تمام اعتبارات پژوهشی دستگاه های اجرایی باید در این کارگروه تعیین تکلیف شود و هر دستگاهی که در این زمینه اقدامی انجام داده تا بررسی طرح های پژوهشی و تائید انها در این کارگروه باید اقدامات خود را متوقف کنند.