به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مازنی ظهر امروز شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه تبریز در تالار وحدت دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه باید تعامل منطقی با نظام بین الملل داشته باشیم، ادامه داد: افتخار می کنیم که گفت و گو کردیم و حاصل گفت و گوی ما به امضای اعضای شورای امنیت هم رسید.

وی سپس گفت: ما مذاکره کردیم و آمریکا به زیر مذاکرات زد نشان داد، این نشان داد که ملت بزرگ ایران اهل گفت و گو است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همه مردم، مسئولان، دانشجویان و دیگر قشرها باید احساس مسئولیت کنند، گفت: باید همگی برای رشد و توسعه کشور تلاش کنیم. برای حل مشکلات داخلی کشور باید گفت و گو کرد.

مازنی سپس ادامه داد: گفت و گو راهی برای کشف حقیقت است و بدون شک نتیجه گفت و گو یا منجر به اجماع و یا واگرایی می شود که هر دو نظر محترم است.

وی همچنین ادامه داد: البته همه باید پاسخگوی کارهای کرده خود باشند، ما باید از دستاوردهای ۴۰ سال انقلاب اسلامی عبرت بگیریم و ببینیم اکنون در کجا قرار داریم.

این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه هیچ گاه آزادی را نمی توان فدای استقلال و استقلال را فدای عدالت کرد، گفت: ما یا نباید تشکیل حکومت می دادیم و اگر داده ایم باید در داخل همین سازمان ملل و شورای امنیت کارمان را پیش ببریم.

وی در خصوص فیلتر برخی پیام رسان ها نیز گفت: نمی توان به بهانه امنیت ملی آزادی را از بین برد. باید در خصوص پیام رسان ها توازن منطقی را رعایت کنیم.

مازنی سپس ادامه داد: ما باید بین استقلال، آزادی و عدالت یک توازن منطقی و اصولی برقرار کرده و به خاطر امنیت کشور نسبت به آزادی بی تفاوت نباشیم.

