توزیع ۵۰۰ بسته کمک تحصیلی بین دانش آموزان مناطق محروم دزفول

حجت الاسلام مجتبی خمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای مساعدت به دانش آموزان نیازمند در مناطق محروم دزفول، اداره اوقاف و امورخیریه دزفول اقدام به تهیه ۵۰۰ بسته کمک تحصیلی برای توزیع میان این دانش آموزان کرد.

وی افزود: تعدادی از این بسته ها که شامل کیف و نوشت افزاری همچون دفتر، خودکار، مداد، مدادرنگی، جامدادی، تراش و وسایل هندسی بودند با همکاری معلمانی که به امر تدریس در مناطق صعب العبور و دورافتاده دو بخش سردشت و شهیون مشغول هستند درمیان دانش آموزان بی سرپرست و محروم این مناطق توزیع شده است.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه دزفول تصریح کرد: این بسته ها میان دانش آموزان شناسایی شده توسط معلمان در برخی مدارس روستاهای شهیون، احمدفداله و دورک که دربرخی موارد مسیر دسترسی به آنان بیشتر از یک روز طول می کشد، توزیع شده اند.

حجت الاسلام خمیدی تصریح کرد: درحال حاضر بخش دیگری از این بسته های حمایتی توسط اداره دربین دانش آموزان، دیگر مناطق شهرستان که از قبل شناسایی شده اند نیز درحال توزیع است.

وی با بیان اینکه کمک به نیازمندان همواره در دستور کاراداره اوقاف و امورخیریه دزفول است، گفت:هزینه این اقدامات از طریق درآمد موقوفاتی است که به نیت کمک به مستمندان توسط افراد نیوکار وقف شده اند.