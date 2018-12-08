مادر شهیدان دهنوی به فرزندان شهیدش پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، مرحومه حلیمه دهنوی مادر شهیدان علی اصغر وحبیب الله دهنوی صبح شنبه درسن ۸۲ سالگی به علت کهولت سن دارفانی را وداع گفت و به فرزندان شهید پیوست.

مراسم تشییع مادر شهدان دهنوی ظهر شنبه از میدان شهدای دهنوی خالصه به سمت بهشت فضل نیشابور برگزار و در قطعه صالحین بهشت فضل نیشابور به خاک سپرده شد.

شهیدان علی اصغر و حبیب الله دهنوی در ۱۵ خرداد ۱۳۳۶، چهارم فروردین ۱۳۴۸ در روستای دهنو خالصه چشم به جهان گشودند و در ۱۳ اسفند ۱۳۶۲ عملیات خیبر جزیره مجنون، ۲۳ دی ۱۳۶۵ عملیات کربلای ۵ شلمچه به شهادت رسیدند.