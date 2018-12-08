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۱۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۱۰

به دلیل کهولت سن؛

مادر شهیدان دهنوی به فرزندان شهیدش پیوست

مادر شهیدان دهنوی به فرزندان شهیدش پیوست

نیشابور- مادرشهیدان علی اصغر وحبیب الله دهنوی دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحومه حلیمه دهنوی مادر شهیدان علی اصغر وحبیب الله دهنوی  صبح شنبه درسن ۸۲ سالگی به علت کهولت سن دارفانی را وداع گفت و به فرزندان شهید پیوست.

مراسم تشییع مادر شهدان دهنوی ظهر شنبه از میدان شهدای دهنوی خالصه به سمت بهشت فضل نیشابور برگزار و در قطعه صالحین بهشت فضل نیشابور به خاک سپرده شد.

شهیدان علی اصغر و حبیب الله دهنوی در ۱۵ خرداد ۱۳۳۶، چهارم فروردین ۱۳۴۸ در روستای دهنو خالصه چشم به جهان گشودند و در ۱۳ اسفند ۱۳۶۲ عملیات خیبر جزیره مجنون، ۲۳ دی ۱۳۶۵ عملیات کربلای ۵ شلمچه به شهادت رسیدند.

کد مطلب 4479535

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